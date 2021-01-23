Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Palandöken’de havaya atılan sıcak su, buz oldu

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

Güncellenme: 09:15, 23/01/2021
Haberler Seyahat
Palandöken’de havaya atılan sıcak su, buz oldu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

(FOTO: DHA)

Erzurum’un meşhur soğuk havası ile sıcak suyu birleştirerek görsel şölen oluşturduklarını söyleyen Sevda Sayar, “Her sene yaptığımız bir klasik haline geldi. Müthiş bir görüntü ama havanın soğukluğuna aldanmayın. Burada güneşin altında kayak ve snowboard yapabilmek için çok güzel imkanlar var. Herkesi Palandöken’e bekliyoruz” diye konuştu.

(FOTO: DHA)

Palandöken’de kayak yapan tatilciler ise gençlerin buz şovunu ilgiyle izledi. Tatilciler, havaya atılan sıcak suyun tablo gibi görüntüye sahne olduğunu belirterek, ilginç bulduklarını söyledi. (DHA)

Erzurum kayak Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:13,