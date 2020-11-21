Pamukkale travertenlerini andıran Altınkale

Denizli’de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’nde yapıldı.
Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan ‘Altınkale’ projesi hayata geçti.
Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, basamaklı havuzların yapımı tamamlandı.
Turizm açısından şehre değer katması beklenen proje, 40 bin metrekare alana yapıldı.
Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor.
Altınkale’ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek.
Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve protokol üyeleri katıldı. (DHA)