Pamukkale’nin gizemli geçidi Cehennem Kapısı ziyarete açıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Pamukkale'de kazı çalışmaları nedeniyle uzun zamandır ziyaretçilere kapalı durumda olan Cehennem Kapısı açıldı. Pagan inancında yer altı tanrısı Hades'e kurban verilen yer olan alanı, ilk gününde iki bin turist ziyaret etti.

Selami AYDIN

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’nde uzun zamandır ziyaretçilere kapalı olan Cehennem Kapısı (Plütonyum) açıldı.

Yürütülen kazı ve yenileme çalışmaları nedeniyle yıllardır uzaktan seyredilebilen, corona salgını nedeniyle açılışı defalarca ertelenen alan dün hiçbir duyuru yapılmadan kilitli kapılarını açtı.



İLK GÜNDE İKİ BİN ZİYARETÇİ

Alana giden yolda kilitlerin kaldırıldığını gören turistler Cehennem Kapısı’nı da ziyaret etmeye başladı. Gün içinde iki bin yerli ve yabancı turist bölgedeki seyir teraslarından antik yapıyı izledi. Yürüyüş yolundaki bilgilendirme notlarını okuyan turistler bol bol fotoğraf çekti.

Sismik olarak faal bir alan üzerinde bulunan Cehennem Kapısı, yer altından su ile birlikte çıkan karbondioksit gazını da yüzeye taşıyor. Canlıların ölümüne neden olan gazların ortaya çıkardığı durum mistik bir gizem olarak kabul görüyor.

“GERÇEKTEN MUAZZAM BİR YER”

Cehennem Kapısı’nı ilk kez ziyaret eden Fehmi Dana, “Türkiye’nin doğal ve kültürel güzelliklerini ziyaret etmek için tatile çıktık. Pamukkale, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Cehennem Kapısı’nı ilk kez ziyaret ettim. Hikâyesi ilginç geldi” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Rabia Çakır ise, “Gerçekten muazzam bir yer. Gelip görülmesi gereken yerlerden birisi” ifadesini kullandı.

Pek çok antik kent gezdiğini anlatan Hatice Şentürk de “Cehennem Kapısı denilince ürkütücü geliyor ama burası çok güzel bir yer” diye konuştu.

Venezuela’dan Türkiye’ye tatile gelen Antolia Amodio, “Kendimi şanslı hissediyorum. Öğrendiğim kadarıyla burası bugün açılmış. Pamukkale büyüleyici bir yer” diye konuştu.

Turistlere rehberlik ederek bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan Muharrem Aldıbaş misafirlerine sürekli Cehennem Kapıs’'nın hikayesini anlattığını fakat yakından gösteremediğini belirterek “Burası çok önemli bir yer. Çünkü burası kutsal bir yerdi Roma öncesinde de. Yer altı dünyasının tanrısı olan Hades’in kenti. O yüzden Hierapolis için çok özel bir anlamı var bu kapının. Uzun zaman açılmasını bekledik. Nihayet ve iyi ki açıldı. Bundan sonra çok daha fazla ziyaretçinin buraya geleceğini düşünüyorum. Hikayesini hep anlatıyorduk. Burayı gelip gerçekten var olduğunu göstermek çok belirleyici olacak” ifadesini kullandı.

HADES’E KURBANLAR VERİLİYORDU

Pagan inancına göre ‘kutsal alan’ olarak kabul edilen tarihi yapı, yer altı tanrısı Hades’e (Plüton) kurban verilen alan olarak biliniyor. Önünde ayinler yapılan mağarada rivayete göre Kybele rahiplerine bir şey olmazken Hades’e sundukları adaklar zehirli gazların etkisiyle ölüyor. Yer altından gelen zehirli gazlar ise üç başlı cehennem köpeği Kerberos’un nefesi olarak kabul ediliyor.

Hristiyan inancının yaygınlaşmasının ardından girişi kapatılan alanın yanına antik Roma döneminde Apollon Tapınağı inşa edildi. Cehennem Kapısı, Hierapolis Antik Tiyatro’nun hemen yanı başında bulunuyor. Bölge zengin tarihi kalıntılarla ilgi çekmeyi sürdürüyor.

“PAMUKKALE'YE GİRİŞLER ARTTI”

Diğer yandan Türkiye’nin en çok ziyaretçi çeken destinasyonlarından olan Pamukkale corona salgını döneminin ardından eski günlerine geri dönmeye başladı.

‘Beyaz cennet’te benzersiz traverten teraslar bir an bile boş kalmıyor. Turistler Pamukkale Kasabası ve Kocaçukur manzarasında termal suyun tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektiriyor. Yerli turistler özellikle Antik Havuz’a ilgi gösteriyor. Yurt dışı ziyaretçileri ise antik Hierapolis Kenti kalıntıları üzerinde tarihe yolculuk yapmayı tercih ediyor.

Pamukkale yılın ilk 5 aylık verilerine göre 431 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde sadece 127 bin kişi ağırlayan ‘beyaz cennet’e sadece mayıs ayında 190 bin ziyaretçi geldi. Mayıs verileri yılın en çok ziyaretçi yaz dönemi için turizmciye umut oldu.