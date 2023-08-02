Pamukkale’ye ziyaretçi akını

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.

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Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale’yi geçen yılın ilk 7 ayında 934 bin 89 kişi ziyaret etti. Bu rakam bu yılın ilk 7 ayında arttı, ziyaretçi sayısı 1 milyon 150 bin kişi oldu.

Doğal güzelliği ve tarihi dokusu ile yılın her mevsiminde turist ağırlayan Pamukkale’de ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 23 arttı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale’ye Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyalardan turistin gelmesi bizi sevindiriyor. Pamukkale, müze ve ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yerdir. Ziyaretçi rakamların artması, turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Geçen yılın rakamlarına baktığımızda yüzde 23’lük bir artış görüyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu artışın devam ederek 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı açısından iyi sayılara çıkacağını hedefliyoruz. Temmuz ayında 338 bin kişi Pamukkale Ören Yeri’ni ziyaret etti. Bu sayının ağustos ayında 400 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Pamukkale’ye turistlerin giriş fiyatının 700 lira olduğunu belirten Şen, “Ancak yerli turist 60 liraya Müzekart alıp Türkiye genelinde istediği ören yerine gidebilir” diye konuştu. (DHA)