Pamukkale’yi 1 milyondan fazla turist gezdi

Denizli'de bulunan travertenleriyle ünlü Pamukkale, corona virüsü salgını koşullarına rağmen 9 ayda, 1 milyon 50 bin turist ağırladı.

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Pamukkale’ye dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, gelmeye devam ediyor.

Doğal güzelliğine yerli ve yabancı turistlerin hayran kaldığı ‘beyaz cennet’ Pamukkale’de, ilk 9 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirtti.

Şen, şunları söyledi: “Bu yıl boyunca 1 milyon ziyaretçi hedefimiz vardı. Biz bu hedefi ilk 9 ayda geçmeyi başardık. Bu bizleri çok sevindiriyor. Yılı 1 milyon 200 bin ziyaretçi ile kapatmayı umuyoruz.”

“Ekim ayı itibarıyla Uzak Doğu’dan ziyaretçi rezervasyonlarımız da başladı. Güney Amerika’dan ve Avrupa’dan da ziyaretçilerimiz yoğun olarak bölgemize gelmeye devam ediyor.”

“Ziyaretçilerimiz travertenlerin güzelliğiyle büyüleniyor. Kültürel zenginliklerimiz de mevcut. Buraya gelenler Hierapolis Antik Kenti’nde tarihi mekanla iç içe vakit geçirebiliyor.”

“Yaz kış 36 derece olan antik havuz da yoğun ilgi çekiyor. Pamukkale’yi ziyaret edenler burada dolu dolu zaman geçirebiliyor. 2019’da 2 milyon 600 bin turist ağırladık. 2022’de gece aydınlatması da gerçekleşince, 3 milyon turisti geçmeyi düşünüyoruz.” (DHA)