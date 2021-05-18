Pandemi gölgesinde yaz tatili için rezervasyonlar başladı

Pandemiyle beraber pek çok kişi için tatil planları uzun süredir hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor. Gezmeyi ve seyahat etmeyi sevenler kısıtlamalar, seyahat engelleri ile planlarını ertelerken son zamanlarda aşılamaların artmasıyla yeniden bu özgürlüklerini geri almaya çalışıyorlar.

Aşılama ve vaka oranlarına bağlı olarak rezervasyonlar artıyor, uçak biletleri satılıyor. Tabii bu durum tüm kıtalarda ve ülkelerde aynı oranda seyretmiyor.

AVRUPA HAREKET HALİNDE



Avrupa’da 30’dan fazla ülkeyi temsil eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Avrupa Seyahat Komisyonu’na göre, Avrupalıların yarısından fazlası (%56) bu yaz seyahat etmeyi planlıyor ve büyük çoğunluğu kıta içinde kalmayı seçiyor.

Komisyonun yaptığı ankete katılanların yaklaşık yarısı (%49) başka bir Avrupa ülkesine seyahat planlarken, %36’sı kendi ülkesinin sınırları içinde kalmayı planlıyor. Nisan ayında yayınlanan araştırmaya göre, seyahat etme olasılığı en yüksek olanların %29’u Mayıs ve Haziran arasında plan yaparken, %46’sı Temmuz ve Ağustos aylarını bekliyor.

Komisyon, Avrupalıların bu yaz seyahat etmeyi planladıkları yerleri ise şu şekilde belirledi:

İspanya: %10.4

İtalya: %9

Fransa: %7

Yunanistan: %6,2

Almanya: %5,2

Anket sonuçlarına göre aile ve arkadaşlar bu yıl arka planda kalıyor; sadece %19’u öncelikli olarak onları görmek için seyahat rezervasyonu yapıyor. Seyahat etme olasılığı en yüksek olanların üçte ikisi (%66) eğlence amaçlı gezmek istiyor ve %34’ü de deniz tatili tercih ediyor.

Tatilcilerin %50’sinden fazlası uçmayı tercih ederken, araba yolculuğu (%36) en popüler ikinci ulaşım olarak ortaya çıkıyor.

AMERİKALILAR RUTİNLERİNDEN VAZGEÇMİYOR

Lüks ve deneyimsel seyahatlerde uzmanlaşmış global bir seyahat acentesi olan Virtuoso’nun genel müdürü Misty Belles, “Amerikalılar, kendi arka bahçelerinde olmaya ve ABD içinde kalmaya devam ediyor” dedi.

Belles, Hawaii ve diğer sahil yerlerinin, stresli bir yılın ardından dinlenmeye çalışanların ilgisini çektiğini belirtirken, normalde Afrika gibi daha egzotik yerlere gidebilecek üst düzey gezginlerin, bu yıl Alaska’yı tercih ettiğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi olmasa da yaz başlangıcı olarak kabul edilen 29 Mayıs’ta başlayan tatil sezonu için Colorado, Utah, Idaho, Washington gibi bölgeler tercih ediliyor.

Ayrıca seyahatlerin hızla arttığı Anma Günü'nde bu yılın ve iki yıl öncenin seyahat trendleri karşılaştırıldığında, Airbnb verilerinde çadırlar (%260), yüzen evler (%142), çiftlik evleri (%119) ve ağaç evler (%111) için üç haneli arama artışları görülüyor.

Chicago merkezli sosyal medya analiz şirketi Sprout Social’a göre, 29 Nisan’dan bu yana, Twitter’da 1,6 milyondan fazla seyahatle ilgili sohbette; 32.000’den fazla yolculuk rotasından ve 22.000’den fazla uçuştan bahsedildi.

AŞILANAN AMERİKALILAR AVRUPA'YA BAKIYOR

Montreal merkezli seyahat uygulaması Hopper’a göre, Amerikalıların bu yıl büyük ölçüde yurt içinde seyahat etmelerini bekliyor. Ancak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in aşılanan Amerikalıların bu yaz Avrupa’ya seyahat edebileceklerini de belirtmesi ile Atlantik ötesi bilet arayışı %47 artış gösterdi.

Toplam aramalarda Londra, Paris ve Barselona en popüler Avrupa şehirleri, ancak Hopper’ın verilerine göre Leyen’in yorumlarının ardından aramalarda büyük değişiklikler yaşandı; Danimarka (+%84), Polonya (+%72) ve İsviçre (+%63) gibi ülkelere aşılı Amerikalılar ilgi göstermeye başladı.

Virtuoso’nun verilerine göre; Amerikalıların yaz tatili rezervasyonlarında başlıca seçilen varış noktaları: Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Meksika, Fransa, Bahamalar, Birleşik Krallık, Yunanistan, Kanada, İspanya ve İrlanda.

Hopper ekonomisti Adit Damodaran, “Bir ülkenin yeniden açılması, havayolları arasında daha fazla rekabeti sağlayabilir ve bu rotalarda satılan uçak biletlerini düşürme eğilimindedir” dedi. İzlanda’ya uçak bileti, ülke yeniden açıldıktan sonra düştü ve Atlantik ötesi uçuşlar için de benzer eğilimler görülüyor.

ASYA HAREKETSİZ

Asya ülkelerinde yaz seyahatleri, geçen Aralık ayında Hindistan’da tanımlanan B.1.617 varyantına bağlı olarak artan Covid vakaları nedeniyle hâlâ büyük ölçüde felç durumda.

Filipinler ve Endonezya gibi yerlerde enfeksiyon oranları yükselirken, aşılama oranlarının düşük olması da turizmi olumsuz yönde etkiliyor.

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