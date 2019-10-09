Paskalya Adası’nın sırrı çözülemeyen heykelleri

Şili kıyılarından 3 bin 600 km. uzaklıkta yer alan ve bu özelliğiyle dünyanın karaya en uzak noktası olan Paskalya Adası, gizemli yapısıyla turistleri kendine çekiyor.

Her tarafı dev insan heykelleriyle dolu adayı ilk olarak 1687’de korsan Edward Davis ve adamları görse de ilk ayak basan Avrupalı, Hollandalı denizci Jacob Roggeveen olmuş.

Adanın adı da buradan geliyor.

Roggeveen ve adamları, adaya bir Paskalya Bayramı arifesi olan 5 Mayıs 1722 tarihinde çıkmış.

Adadaki dev heykeller karşısında şaşkın kalan denizcileri asıl şaşırtan ada halkı olmuş.

Üzerleri çıplak olan ilkel ada halkının bu heykelleri yapmasının o koşullarda imkansız olduğunu söyleyen Roggeveen’den bu yana 300 yıl geçmesine rağmen, birçoğu kıyıya dizili dev heykellerin sırrı hala çözülememiş durumda.

Ada’nın dünyaca ünlü bu taş heykelleri Moai diye adlandırılıyor.

Pater Sebastian Englert tarafından 638 tanesi numaralandırılarak kategorize edilmiş heykellerin, daha önceden 1000 adedin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Yapılan çok sayıda araştırmaya rağmen ne amaçla yapıldığı bilinmeyen heykellerin M.S. 1000 ile 1600 yılları arasında inşa edildiği sanılıyor.

Yine tahminlere göre bu taş heykeller, yerlilerin ruhlarla iletişim kuran ataları.

En uzun Moai’ye Paro deniyor ve yaklaşık 10 metre uzunluğa, 82 ton ağırlığa sahip.

En ağır Moai ise 86 ton ve tamamlanamamış.

Eğer tamamlansaydı 21 metre uzunluğa ve 270 ton ağırlığa sahip olacağı tahmin ediliyor.

Moailerin ortalama boyları yaklaşık 11 metre, ağırlıkları da yaklaşık 55 ton.

Heykeller, adanın doğusundaki Rano Raraku yanardağının tüf ve taşlarından yontulmuş.

Ahu adı verilen platformlar üzerinde yerleşmiş heykeller, bakışları yerleşim bölgesini görecek şekilde yerleştirilmiş.

Volkanik oluşuma sahip adada günümüzde yaklaşık 4 bin kişi yaşıyor.

Yüksekliği 13 km olan bir dik üçgen görünümündeki adanın alanı 162,5 km².

Şili’den 5 saatlik bir uçuşla ya da Tahiti’den ulaşılan adada turistlerin konaklayabileceği 3 yıldızlı oteller mevcut.