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Pelikanlar Avrupa’ya göçüyor

Güneyden kuzeye doğru göç eden pelikanların geçişi, Tekirdağ semalarında muhteşem gösterilere sahne oldu.

Güncellenme: 11:56, 08/04/2021
Hayat HaberleriSeyahat
Pelikanlar Avrupa’ya göçüyor

Baharın gelmesiyle Afrika'dan Avrupa ülkelerine doğru göç eden pelikan sürüsü, Tekirdağ semalarında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Denizin üzerinden kente giriş yapan pelikanlar adeta gökyüzünü kapladı.


ZİKZAKLAR ÇİZİYORLAR 

Trakya Bölgesi’nde sulak alanlarda mola verip karınlarını doyuran pelikanlar, dinledikten sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanlar gökyüzünde zaman zaman zikzaklar çizerek, zaman zaman da tek sıra halinde nizamı bozmadan ilerliyor. Pelikanların kent üzerinden geçişi bir vatandaşın kamerasına yansıdı.


BÜYÜK PELİKAN SÜRÜSÜ
Geçtiğimiz haftalarda da büyük bir pelikan sürüsünün Trakya semalarından geçişi ilgiyle izlenmişti.

(İHA)

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