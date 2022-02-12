Plitvice Gölleri: Yeryüzü Cenneti

Hırvatistan'da Bosna-Hersek sınırına oldukça yakın bir bölgede yer alan, aynı zamanda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı göller topluluğu olan Plitvice Gölleri güzellikleriyle büyülüyor.

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Ormanlarla çevrili bir alanda bulunan bu Plitvice Gölleri, ziyaretçilerinin müthiş atmosferi doyasıya görebilmeleri için doğal ve insan yapımı köprülerle birbirlerine bağlanmış.

16 göl ve ormanın harika birlikteliğini, huzur veren sesleriyle dökülen şelaleler taçlandırıyor.

Doğa yürüyüşü sevenlerin yanı sıra göllerle iç içe olmak isteyenler için de alternatifler mevcut. Kano gezintilerinin yanı sıra, Kozjak Gölü’nde işleyen feribotla manzaranın tadı farklı bir açıdan çıkarılabilir.

Yılın her mevsiminde güzel olan bölge, özellikle veya çevresindeki ağaçların büyülü sonbahar renkleriyle kendini gösterdiği Ekim – Kasım aylarında ayrı bir havaya bürünüyor.

Doğal yaşam alanı da olan Plitvice Gölleri bölgesinde, aynı zamanda çok sayıda ayı, kurt, yaban domuzu ve kuş yaşıyor.

Aynı zamanda milli park olan göller bölgesi, her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. ( Fotoğraflar: Imago – Depo Photos)