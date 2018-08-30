Polonya gezilecek yerler: Deniz kasabaları ile Polonya gezi rehberi…

Orta Avrupa'nın tarihi ve turistik açıdan en önemli ülkelerinden biri olan Polonya, sahip olduğu tarihi kilise ve müzeleriyle oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Polonya'nın gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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El değmemiş doğası, geleneksel mimarisi, kare meydanları, dağ kasabaları, deniz kasabaları, tarihi dokusu, klasik müziğe olan etkisi, tarihe yön veren savaşlara tanık etmesi gibi pek çok özellikleri ile Polonya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

KRAKOW / WAWEL KALESİ

Krakow şehrinin en değerli yapılarındandır. 7. asırda Gotik tarzda inşa edilelen Wawel Kalesi, yüzyıllar boyunca Polonya krallarının ikametgahı olarak kullanılmıştır. Şu anda ülkenin en önemli sanat müzelerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Müzede, İtalyan Rönesans Dönemine ait birçok baskı, resim, heykel, seramik, tekstil koleksiyonları sergilenmektedir. Ayrıca silah, zırh, mobilya ve Osmanlı çadırlarının en geniş koleksiyonları burada bulunmaktadır.

KRAKOW / ANA MEYDAN

Krakow’un Old Town (eski şehir) bölgesinde bulunan en önemli kentsel alanıdır. 13. yüzyıldan bu yana korunmuş olan bölge, 40.000 metrekareyle Avrupa’nın Ortaçağ’dan kalma en büyük meydanlarından biridir. Avrupa’nın en iyi kamusal alanlarından biri olarak kabul görmektedir. Dikdörtgen şeklindeki ‘Ana Meydan’ tarihi kilise, saray gibi yapılarla çevrilidir. Ayrıca meydanda 16. yüzyıldan kalma Rönesans dönemine ait eklemeler ve 1898 yılında yapılan Adam Mickiewicz Anıtı vardır.

KRAKOW / MERYEM ANA KİLİSESİ

13. yüzyılda Krakow’da inşa edilmiş bir Roma Katolik kilisesidir. Daha sonra 14. yüzyılda yeniden yapılmıştır. Oldukça ihtişamlı bir görünüme sahip ahşap sunağı ve vitrayları ile ünlü Meryem Ana Kilisesi, ilk olarak eski kilisenin yerine tuğla kullanılarak 14. yüzyılda inşa edilmiş. Kilisenin en ilginç ayrıntısını iki farklı uzunluğa ve mimari yoruma sahip kuleleri oluşturuyor. 16. yüzyıldan beri en uzun kulesinden her saat başı bir melodinin yükseldiği kilisenin, bu ritüeli yerel dilde Hejnal Mariacki olarak anılıyor. Ritüel sırasında duyacağınız yarım kalmış melodi, ilk olarak Tatar Türkleri'nin kente düzenlediği baskın sırasında okla vurulan bir borazancı tarafından çalınmış. Kilisenin içerisindeki Veit Stoss tarafından yapılan ahşaptan oyulmuş mihrabın arkasında bulunan heykel ise çok ünlüdür.

KRAKOW / WAWEL KATEDRALİ

1020 yılında inşa edilen katedral 17. yüzyıla kadar 37 taç giyme törenine ev sahipliği yapmış. Kraliçe Jadviga da dâhil olmak üzere çok sayıda kraliyet mensubunun mezarlarının bulunduğu dini yapının görülmeye değer yerlerinin başında çan kulesi ve müze içerisinde yer alan Senatör Salonu ile birlikte yağlı boya tablolar, Flaman duvar halıları geliyor.

KRAKOW / ŞEHİR KULESİ

Rynek Glowny üzerindeki 70 metre yüksekliğe sahip Krakow Şehir Kulesi, 13. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş. 1703'teki büyük fırtınada 55 santimetre eğilen kule, yenilenen şehir planları dâhilinde 1820 yılında gerçekleştirilen yıkım sonrasında eski belediye binasından geriye kalan tek yapı olma özelliğini taşıyor.

KRAKOW / WIELICZKA TUZ MADENİ

Wieliczka Tuz Madeni dünyadaki en antik madenlerden bir tanesidir. Bu maden 13. yüzyıldan itibaren hiç ara vermeden işletilmektedir. 1978 yılında UNESCO Dünya Kültür ve Milli Miras Bölgesi listesinde yer aldı. Turistler için ayrılan güzergah 3 seviyeye bağlanmakta ve 135 metre derinliğe ulaşma imkanı tanınmaktadır. Turist güzergahı, bunun yanı sıra, Avrupa'nın en büyük madenle bağlı turistik müzesidir ve içerisinde yer altı pasajları ve Krakow Tuz müzesi odaları bulunmaktadır.

KRAKOW / AUSCHWITZ-BIRKENAU

Krakow’a yaklaşık 60 kilometre mesafede Birkenau Köyü’nde fabrika şeklinde bir yapıdır. Burada 1 milyondan fazla kişinin Naziler tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Buraya getirilen insanlar elverişsiz koşullarda uzun süre çalıştırılıyordu. Ayrıca Auschwitz-Birkenau’da insanların işkence edilerek yakılarak öldürüldüğü gaz odaları vardı. Yakın tarihe ışık tutan Birkenau, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne dahil edilmiştir.

VARŞOVA / VARŞOVA KRALİYET KALESİ

Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan yapı, yüzyıllar boyunca ülke krallarının evi olarak kullanılmıştır. 1619 yılında inşa edilen yapı, tam 60 metre yüksekliğe sahiptir. Jakub Kubicki, Giovanni Battista Trevano tarafından Barok tarzla oluşturulan kale ikonik görünüm ve uzun tarihi nedeniyle Varşova’nın ve Polonya’nın sembol yerlerinden biridir.

MALBORK KALESİ

15. yüzyılın başında inşa edilen kale, dünyanın en büyük yüzeysel sahasına sahip kalesi olarak ünlüdür. Ortaçağ’ın klasik mimari özelliklerine sahip olan yapı, Gotik tarzda yapılmıştır. Malbork’un en önemli simgesi haline gelen yapı Polonya’nın en önemli turistik mekanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Malbork Kalesi UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.

VARŞOVA / WILANOW SARAYI

Varşova'nın en değerli saraylarından biri olan Wilanow Sarayı, Kral III. Jan Sobieski tarafından yaptırılmıştır. 17. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen Wilanow Sarayı, 19. yüzyılda özel olarak Potocki ailesi tarafından dekore edilmiştir. Ana binanın en görkemli yerinde kral dairesi bulunmaktadır. Sarayın içerisini portre galerileri ve seçkin Polonyalılara ait figürler süslüyor.

VARŞOVA / LAZIENSKİ PARK

76 hektarlık dev bir alanı kapsamaktadır ve ülkenin en büyük parkıdır. ‘Hamamlar Parkı’, ‘Kraliyet Hamamları’ ve ‘Kraliyet Hamamları Parkı’ olarak da anılmaktadır. Lazienki Sarayı da bu parkın içerisinde yer almaktadır. Heykeller, havuzlar, rengarenk çiçek ve ağaçlarla harika bir görüntü oluşturan dev park Polonya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir.

VARŞOVA / KÜLTÜR VE BİLİM SARAYI

1955 yılında Sovyet mimar Lev Rudnev tarafından tasarlanmıştır. 42 kattan oluşan bina tam 231 metreyle Polonya’nın en yüksek Avrupa’nın da 8. en yüksek yapısıdır. Başkent Varşova’nın sembolleri arasındaki yapının bulunduğu yer şehrin en merkezi yerlerinden biridir. Kültür ve Bilim Sarayı’nda çeşitli tiyatrolar, fotoğraf ve çizim sergileri, sinema, kongre ve konferans bölümleri hizmet vermektedir.