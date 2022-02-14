Polonya’da Kumoterki yarışı renkli görüntülere sahne oldu

Polonya'nın Bukowina Tatrzanska kentindeki Tatras yaylalarında geleneksel olarak her kış düzenlenen "Kumoterki" atlı kızak yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sozcu.com.tr

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Kumoterki yarışları, genellikle 400 ila 800 metre (bazen 1400 metreye kadar) arasında değişen farklı mesafelerde yapılıyor. Parkur genellikle bir at nalı planı şeklinde olulturuluyor.



Parkurun çok fazla kıvrıma sahip olması, sürüş sanatında kimşn daha ustalaştığını görülebilmesi açısından önemli.

Yarışları ilgi çekici kılan önemli detaylardan biri de yarışmacı ve izleyicilerin giydikleri geleneksel kostümler. Bunun nedeni, jürinin sürücülerin sadece hızlarına değil, Ayrıca sürücülerin kıyafeti, atların koşum takımlarına da ayrı ödül vermesi.