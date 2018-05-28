Pompei’de taşlaşmış at bulundu

M.Ö 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın harekete geçmesiyle saniyeler içinde lavlar altında kalarak yok olan, İtalya'da döneminin en zengin kenti olan Pompei'de arkeologların çalışmaları sürüyor.

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Arkeologlar, Pompei’de kazı çalışmalarında bu kez de taşlaşmış at buldu. UNESCO’nun dünya mirası listesinde bulunan İtalya’nın Napoli şehri yakınlarındaki Pompei bölgesi binlerce yıl önce Roma imparatorluğunun önemli yerleşim merkezlerinden birisiydi.

Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu harap olan şehir 2 bin yıl boyunca keşfedilmeyi bekledi.

Arkeologların yaklaşık 300 yıl önce keşfettiği antik Roma kenti Pompeii’de volkanik patlama esnasında havayı etkisi altına alan volkanik küllerin ve yerden ilerleyen lavların kurumasıyla bütün şehir taşa dönüşmüştü.

Arkeologların halen çalışmalarını sürdürdükleri Pompeii’de geçtiğimiz günlerde volkanik küllerin taşa çevirdiği bir at bulundu. 2 bin yaşındaki taşlaşmış antik Roma atının cinsi yapılan incelemelerin ardından açıklanacak.