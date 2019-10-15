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Pompeii’de gladyatör freski bulundu
Pompeii’de gladyatör freski bulundu
Antik Roma şehri Pompeii’de gladyatör dövüşünü resmeden iyi korunmuş bir fresk bulundu.
Seyahat 15 Ekim 2019 - 15:30

Duvar resmi, zırhlı ve silahlı Murmillo ve Trakyalı iki gladyatörün dövüşü ve ardından birinin hayatını kaybetmesini gösteriyor.

Pompeii'de kazı alanında çalışan arkeologlar, freski arkeolojik parkın daha ziyarete açılmayan Regio V sahasındaki bir merdiven boşluğunun altındaki duvarda buldu.

Arkeologlar burasının, üst katında gladyatörlere konaklama imkanı da sunan ve gladyatörlerin uğrak mekanı olan bir meyhane olduğu görüşünde.

Pompeii Arkeolojik kentini her yıl ortalama 4 milyon kişi ziyaret ediyor. Çalışmaların sürdüğü kentteki ziyaretçi yoğunluğu sorunlara da yol açıyor.

UNESCO yetkilileri, Pompeii Arkeolojik Parkı'nın daha iyi korunması gerektiğini, aksi takdirde Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınacağı konusunda İtalyan yetkilileri uyarmıştı.