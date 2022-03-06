Portekiz’in sembol karnavalı ortalığı karıştırdı

Portekiz’in Podence kasabasında geleneksel Podence Karnavalı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Portekiz’in en önemli geleneksel etkinliklerinden birisi olan karnavalda, erkekler geleneksel ‘Caretos’ isimli kostümü giyerek köyde çığlıklar atıyor.



Köyün olağan huzurunu ve sessizliğini bozmak için çok gürültü yaparak Podence sokaklarında dolaşan erkekler, özellikle bekar kadınları korkutmak için çığlık atıp sokaklarda insanları kovalıyor.

Bu geleneği yüzyıllardır korumayı başaran yerel halkın güçlü katılımı ve bölgedeki kültürel etkinliklerdeki mevcut önemi, UNESCO’nun Podence Karnavalı’nı Somut Olmayan Dünya Mirası olarak sınıflandırmasında önemli faktörlerdi.

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