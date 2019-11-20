Portekiz’in Venedik’i Aveiro
Kent,17. yüzyıla kadar önemli bir liman kenti olarak kullanılmış.
Şehrin içinden geçen kanal ve bu kanalda sefer yapan uzun, rengarenk boyalı sandalları nedeniyle Aveiro, “Portekiz’in Venedik’i” olarak anılmakta.
Balıkçılık, sepet ve porselen yapımı, sandal üretimi, Aveiro’nun başlıca geçim kaynakları.
Haftasonları komşu illerin turistlerini ağırlayan kentteki tren garı, kanal, Aveiro Müzesi görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
Portekiz şehirlerine göre geniş sayılabilecek caddelere sahip kentte 80 bin kişi yaşıyor.