Ramses’in aşkını göstermek için yaptırdığı Ebu Simbel Tapınağı

Efsaneye göre; Ramses-II, Nubya’daki isyancıları bastırmak için yaptığı sefer sırasında bir fili takip ederek Ebu Simbel’e ulaşır.

Ramses, buraya iki tapınak yapmaya karar verir.

Büyük tapınak dağın içi oyularak, 20 yılda yapılır.

Kapısına da 4 dev boy Ramses heykeli yerleştirilir.

Küçük tapınak ise kraliçe Nefertari ve tanrıça Hathor’a adanır.

Tapınağın yapılış amacı, Ramses’in karısına duyduğu aşkın ifadesi olmasının yanı sıra, ülkesi Mısır’ın düşmanlarına (Sudan) ne kadar güçlü olduğunu göstermek istemesiydi.

Yüzlerce yıl sonra inşa edilen Asvan Barajı bölgesinde sular altında kalmaması için, tapınak bulunduğu yerden şimdi olduğu yere taşınmıştı.

Tapınağın şu anda olduğu yere taşınması, yekpare kayaların kesilip, sonra tekrar bir araya getirilmesiyle mümkün olmuştu.

Kayaların kesilmesinin heykellerin görünüşlerine zarar vermemesi için estetik cerrahlarından bilgi alınmış, yüzlerde iz kalmaması için kesilecek yerler hassasiyetle belirlenmişti.

İçersinde bulunan tapınma taşına senede bir gün, Ramses’in doğum gününde (21 haziran) günışığı doğrudan gelmekteyken, Asvan Barajı’nın yapımı sırasında şimdi olduğu yere taşınmasından sonra 20 Haziranda tapınma odasına günışığı doğrudan geliyor.

Baraj yapımı sırasında daha birçok tarihi eserin taşınması gerektiğinden, Mısır hükümeti yardım eden ülkelere eserlerin bir kısmını hediye etmişti.

İspanya’ya hediye edilen Debod Tapınağı bunlardan birisi. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.