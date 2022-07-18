Rehber düşerek yaralanınca kapatılmıştı… Türkiye’nin 4. büyük mağarası yeniden ziyarete açılacak
Turistleri gezdirdiği sırada 15 metre yükseklikten düşen rehberin yaralanma olayından sonra kapısına kilit vurulan Bulak Mencilis Mağarası, 23 Temmuz'da yeniden hizmet açılacak.
Karabük’te Bulak köyü sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis Mağarası’nda dört gün önce Hollanda’dan giden gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk (27), mağaranın 2.5 kilometrelik kısmında halatın kopması sonucu 20 metreden aşağıya düşerek yaralanmıştı.
Yaşanan olayın ardından mağaranın kapısına tedbir amaçlı kilit vurulmuştu.
Karabük Valiliği, yaşanan kaza nedeniyle ziyarete kapatılan mağaranın gerekli hazırlık ve kontrollerin yapılmasının ardından İl Özel İdaresi tarafından hizmete açılacağı açıklandı. (İHA)