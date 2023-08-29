Rengarenk evleri, tarih kokan sokaklarıyla büyüleyen ada

İtalya'da Napoli kıyılarından 25 kilometre kadar uzakta yer alan Procida Adası, tertemiz denizi, dış cepheleri rengarenk boyalı evleri, tarih kokan dar sokaklarıyla Avrupa kıtasının adeta saklı cenneti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘İtalya Kültür Başkenti’ de olan Procida Adası’nda kalıcı olarak 10 bin kişi yaşıyor. Ancak adanın sadece 3 kilometrekare olduğu düşünüldüğünde, Avrupa kıtasının metrekareye en fazla insanın yaşadığı bir durum karşınıza çıkıyor.

Ada, Akdeniz kültürünün tüm özelliklerini taşıyor. İnsanlar sıcakkanlı, yemekler lezzetli, deniz, güneş ve eğlence…

Ada halkı geçimini balıkçılık ve yerel sularda ulaşımdan sağlıyor.

Tüm bu özellikleriyle sanatçıların da tercih ettiği adada ressamları da görmek mümkün, ilhamını buradan alan yazarları da.

Aralarında ‘Postacı’nın da (Il Postino) yer aldığı çok sayıda film de bu adanın büyüleyici atmosferinde çekilmiş.