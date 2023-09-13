Renklerin dansı: Mardin’de sonbaharın büyüsüne kapılın

Mardin, turizm sektöründeki hedeflerini sonbahara odaklayarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yıl sonuna kadar, bu muhteşem kentte 800 bin turisti ağırlamayı hedefliyorlar.

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Mardin, tarihi ve kültürel mirasıyla gerçek bir açık hava müzesi gibidir ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi birçok tarihi ve kültürel mekanı ziyaret etmektedir.

Kahramanmaraş merkezli depreme ve yaz aylarındaki sıcak hava koşullarına rağmen, Mardin bu yılın ilk 8 ayında 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Deprem nedeniyle birçok tur iptal edilse de, 17 bin yatak kapasitesine sahip olan bu şehir, sonbahar döneminde rezervasyonlarda artış görmeye başladı.

Mardin, 800 bin konaklama hedefine ulaşmak için sonbaharı ana fırsat olarak görüyor.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, Mardin’de yeni açılan otel, konaklama ve misafirhane sayısının yaklaşık 17 bin yatak kapasitesine ulaştığını belirtti.

Gürgör, geçen yılın büyük bir başarıyla geçtiğini ve kentte yaklaşık 800 bin misafirin konakladığını söyledi. Ayrıca, 2 milyonu aşkın ziyaretçinin günübirlik olarak kenti ziyaret ettiğini ekledi. Ancak, bu yılın rezervasyonları, ülkenin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle şubat ve mayıs ayları arasında iptal edildi.

Gürgör, rezervasyonların arttığını ve sonbahar aylarında 800 bin konaklama hedeflerine ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Anketlere göre, Mardin’i görmek isteyen her 10 kişiden 7’sinin bu kenti ziyaret etmek istediğini vurguladı. Mardin, inanç ve kültür turizmi açısından ender illerden biri olmasıyla öne çıkıyor ve Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında büyük talep görmektedir.

Gürgör ayrıca, kentte turizm yatırımlarının hızla arttığını ve beşinci 5 yıldızlı otelin tescillendiğini, bu noktada hedeflerinin büyüdüğünü ifade etti.

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar, yılın ilk 6 ayında tatil günlerinin yoğun ziyaretçi ilgisiyle geçtiğini söyledi. Mardin’in, Kurban Bayramı’nda da tercih edilen bir yer olduğunu belirten Sincar, yaz aylarında sıcaklara rağmen yoğunluğun devam ettiğini ifade etti.

Sincar, uçakların tamamen dolu geldiğini, otellerin tam kapasite çalıştığını ve turların yoğun bir şekilde gerçekleştiğini aktardı. Ayrıca, Mardin’in her mevsim farklı bir güzelliğe sahip olduğunu ve özellikle kültür turizminin yoğun olduğu döneme girdiklerini vurguladı.

Mardin’de yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Akdoğan, yılın ilk 8 ayının turizm açısından beklentilerinin üzerinde bir yoğunlukta geçtiğini belirtti. Yöresel ürünlere misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Akdoğan, herkesi Mardin’e beklediklerini ifade etti.

Deyrulzafaran Manastırı’nda görevli Rahip Gabriel Akkurt, aktif bir şekilde ibadetlerin gerçekleştirildiği manastırın bahar aylarında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığını paylaştı. Yaz aylarında bile ziyaretlerin devam ettiğini belirten Akkurt, Mardin’in son derece güvenli bir şehir olduğunu vurguladı. (AA)