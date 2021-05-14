Resim yaparak dünyayı geziyor

Ressam Andrey Chebotaru ve kız arkadaşı Kate Varasho Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi. Kendilerine rota belirleyen ikilinin duraklarından biri de Marmaris ilçesi oldu. Chebotaru ve Varasho her gün ilçede farklı yerlere giderek gördükleri birbirinden güzel manzaraları resmediyor.

Kız arkadaşı ile ülke ülke gezerek yeteneğini de paraya çeviren Chebotaru doğal ortamda sanatını yapıyor. Marmaris’ten sonra İstanbul’a gideceklerini belirten Ukraynalı ressam Andrey Chebotaru, “Bir proje geliştirdim ve çeşitli ülkelere giderek kendi gözümle gördüğüm manzaraları çiziyorum. Türkiye'ye üç aylığına geldim 1 buçuk ay Marmaris'te kalacağım sonra İstanbul'a gidip 1 buçuk ay da orada kalacağım. Genelde resimlerimi sosyal medya üzerinden satıyorum. Takipçilerim çektiğim fotoğrafların yağlı boya resim olmasını istiyor ben de hem gerçek manzaranın tadını çıkarıyorum hem de doğal ortamda sanatımı yapıyorum” dedi.

“BİRKAÇ HAFTA BURADAYIZ”

Marmaris’i çok beğendiğini ifade eden ressamın kız arkadaşı Kate Varasho ise, “Andrey Ukrayna'dan buraya benden önce geldi ben de onun yanına geldim. Buraya birkaç haftalığına geldik. Çok güzel resimler yapıyor ve gezerek resim çizmesini de çok güzel bir proje olarak görüyoruz. Marmaris harika bir yer” diye konuştu.

Ukraynalı ressam gittiği ülkelerde çok güzel insanlarla tanıştığını ve dünyayı gezerek resmetmeye devam edeceğini belirtti.

(İHA)