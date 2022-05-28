Roma’nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi’ne ziyaretçi akını

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki antik Roma dönemine ait arkeolojik kazıların sürdüğü tarihi Zerzevan Kalesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistler, kaledeki tarihi dokuyu birebir gözlemlerken, kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı'nın gizemi ise ziyaretçileri büyülüyor.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güneydoğu’ya günübirlik turlar düzenleyen özel turizm acenteleri çok sayıda yerli ve yabancı turisti bu hafta sonu da Diyarbakır’a taşıdı.

Tarih severlerin büyük ilgisini çeken Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’ndaki tarihi yapıları birebir görme fırsatı yakalayan yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



HER TAŞI TARİH KOKAN BİR SINIR GARNİZONU

Roma İmparatorluğu döneminde askeri sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi’nde uzun zamandan beri Dicle Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birçok kurum ve kuruluşun öncülüğünde arkeolojik kazılar sürdürülüyor.

Adeta bir açık hava müzesi olan tarihi kale, 60 dönüm üzerinde 1200 metrelik sur kalıntıları, 21 metre yükseklikte gözetleme ve savunma kuleleri, kilise, silah ve cephanelik depoları, sığınaklar ve yeraltı ibadethaneleri, karargah binası, tahıl depoları, su sarnıçları ve kanallardan oluşuyor.

Garnizon ve askeri alan olarak bulunan kalede dünyada bulunan son Mithras Tapınağı da geçen yıl ortaya çıkarılmıştı.

Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alınmasıyla kalenin bu yıl turizme önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

TURİZM JANDARMASI 7/24 GÖREVDE

Son olarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in kaleye yaptığı ziyaret sonrası verdiği talimat ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney’in girişimleriyle kalede geçen günlerde turizm jandarması da göreve başladı.

ATV araçları ve özel kıyafetleriyle kalenin 7/24 asayiş ve güvenliği sağlanıyor.

8 YILDAN BERİ KAZI DEVAM EDİYOR

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Zerzevan Kalesi, 124 metre yükseklikteki bir tepede bulunuyor. Konumu itibarıyla alandaki bütün vadiye hakim olan, antik ticaret yolu üzerindeki kale, geniş bir alanı da kontrol altında tutuyor.

Roma sınır garnizonu olan kale, tarihte Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne olmuş.

Asur dönemine (Milattan Önce 882–611) kadar giden tarihi yerleşimde, Roma döneminde Milattan Sonra 3. yüzyılda asıl askeri yerleşim inşa edildi, 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz olarak kullanıldı.

Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (Milattan Sonra 491-518) ve Justinianos I (Milattan Sonra 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

Kalede 8 yıldan beri devam eden arkeolojik kazılar sayesinde birçok tarihi kalıntı gün yüzüne çıkarıldı.