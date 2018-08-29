Romanya gezilecek yerler: Dünyanın en büyük açık hava müzelerinin bulunduğu Romanya gezi rehberi…

Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan ve Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan ile komşu olan Romanya, doğal ve tarihi güzellikleri ile milyonlarca turisti kendine çekiyor. Romanya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Romanya gezilecek yerler rehberi...

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Peles Kalesi, Bran Kalesi ve Corvin Kalesi gibi Avrupa’nın en güzel kalelerine, dünyanın en büyük açık müzelerinden birine, Avrupa’nın en çok petrolüne sahip Romanya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik.

ROMANYA GEZİLECEK YERLER

BÜKREŞ / PARLAMENTO SARAYI

Nikolay Çavuşesku tarafından yaptırılan ve inşası için binlerce yapının uğruna feda edildiği Bükreş Parlamento Sarayı, dünyanın en büyük, en pahalı ve en ağır sivil yönetim binası olarak biliniyor. Tasarımında ve 1983-1989 yılları arasındaki inşa sürecinde 700 mimarın çalıştığı binanın toplam alanı 350 bin metrekare. Saray, dünyanın en büyük idari binası olarak da bilinir. Binanın yüksekliği 92 metre (12 kat) olup sarayda her biri mermer ve kristal ürünler, dev aynalar ve bronz heykeller, zarif mobilyalar ve kumaşlarla dekore edilmiş 1100 konuk odası bulunmaktadır.

BÜKREŞ / DEVRİM MEYDANI

Nikolay Çavuşesku devrilmeden önce son konuşmasını yaptığı yer olarak bilinen Devrim Meydanı, Saray Meydanı olarak da biliniyor. Zafer Yolu üzerinde bulunan meydanda Ulusal Sanat Müzesi (Kraliyet Sarayı) ve eski Romanya Kralı I.Carol'un heykeli de yer alıyor.

BÜKREŞ / KÖYLÜ MÜZESİ

Şehrin en popüler müzelerinden biri ve Avrupa Popüler Sanat ve Gelenekler Müzeleri ailesinin bir parçasıdır. Müze, son dört yüzyıl boyunca Romanya'nın kırsal kesiminin farklı ve büyüleyici yaşam tarihi hakkında çeşitli eserleri sergiliyor. El yapımı Paskalya yumurtalar ve pişmiş toprak çömleklerden, renkli dini ikonlara ve çok çeşitli geleneksel kıyafetlere kadar, Romanya köylü yaşamının tüm yönlerini kapsayan sergiler var. 1948- 89 yılları arasında Komünist Parti ve Romen Devrimci İşçi Hareketi Müzesi'ne ev sahipliği yapan binaya uygun olarak bodrum katında bir kollektivizasyon sergisi var. Köylü Müzesi, hemen hemen her haftasonunda avlusunda mükemmel zanaat, hediye ve antika fuarlarına ev sahipliği yapmaktadır.

BÜKREŞ / ATENEUM KONSER SALONU

Bükreş’de, Victoriei Caddesi üzerindeki George Enescu Meydanı’nda bulunan bir konser salonudur. Romen Athena tapınağı olarak bilinen Romen Ateneum, Bükreş'in en göz alıcı mimari harikalarından biri olma özelliğini taşıyor. Romanya Ulusal Bankası'nı da tasarlayan Fransız mimar Albert Galleron'un eseri olan konser salonu, 26 Şubat 1888'de açıldı. ‘Ateneum için bir kuruş ver' kampanyası başlatılarak tamamen Romanya vatandaşlarının bağışladığı paralarla inşa edildi. Akustiği ile dünya çapında tanınan bina “George Enescu” Filarmoni Orkestrası'nın da merkezidir.

BÜKREŞ / ULUSAL SANAT MÜZESİ

19. yüzyıldan kalma Kraliyet Sarayı'nda yer alan müze, biri Ulusal Sanat ve diğeri Avrupa Ustaları olmak üzere iki kalıcı galeriye ev sahipliği yapmaktadır. Ulusal galeri özellikle eski ve ortaçağ sanatlarında güçlüdür. Avrupa galerisi ise milliyetlerine göre düzenlenmiş yaklaşık 12.000 parça eseri içeriyor. Prens Dinicu Golescu tarafından 1812-1815 yılları arasında inşa edilen saray, 1834'te Prens Alexandru Ghica döneminde resmi kraliyet ikametgahı olmuş.

BÜKREŞ / CANTACUZINO SARAYI

1900'lü yılların başlarında dönemin eski devlet başkanı Gheorghe Grigore Cantacuzino için inşa edilmiş saray günümüzde George Enescu Ulusal Müzesi olarak kullanılıyor. Mimari özellikleri açısından kentin en güzel binaları arasında sayılan yapıda faaliyet gösteren müzede ünlü müzisyenin çalışmaları ve hayatı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BÜKREŞ / LİPSCANİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir sokak ve semt. Orta Çağ'dan 19. yüzyılın başlarına kadar şehrin ve tüm Eflak'ın en önemli ticari alanı olmuştur. III. Vlad tarafından inşa edilmiş Curtea Veche yakınında yer almaktadır. Eski bir kasaba atmosferine sahip bölge, dolambaçlı sokaklarında antikacıları, butikleri, restoran ve kafeleriyle kentin en turistik bölgesidir.

BÜKREŞ / ZAFER TAKI

Bükreş'te Paris'tekine benzerliğiyle dikkat çeken bu yapı, belki de Bükreş için “Balkanların Paris'i” denmesinin en başlıca sebebi. ilk olarak Romanya'nın 1878'de bağımsızlığını kazanmasının ardından yapılan törende askerlerin altından geçmesi için ahşaptan yapılmış. Kente gelen gezginlerin fotoğrafını çekebilmek için yoğun ilgi gösterdiği yapı mimar Petre Antonescu'nun tasarımı kullanılarak günümüzdeki haline getirilmiş.

KÖSTENCE / OVIDIUS MEYDANI

Ovidius Meydanı, adını Latin edebiyatının önemli şairlerinden Ovidius Publius Naso'dan alıyor. Köstence'nin en ünlü meydanı olarak bilinen Ovidius Meydanı'nda 1887'de ünlü mimar Ettore Ferrari tarafından yapılan Ovidius Heykeli bulunuyor. Birçok tarihi yapıya ve müzeye ev sahipliği yapan, Köstence'nin Eski Şehir bölgesi olan Ovidius Meydanı'nda Osmanlı yapıları, kiliseler ve meydana açılan ara sokaklarda şirin butik kafeler bulunuyor. Romanya'nın en zengin müzelerinden biri olan Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi de bunlardan biri. Müzede, fotoğraftan haritaya, mobilyadan madeni paraya dek 430 bin objelik koleksiyonuyla, Paleolitik çağdan başlayıp modern zamana kadar uzanan bir tarih sergisi oluşturuyor.

KÖSTENCE / MANGALIA

Mangalia, Dobruca bölgesinde, Karadeniz kıyısında yer alan bir liman bölgesi. Şehrin güneyinde kalan çok güzel bir plaj olan Mangalia, merkeze 25 kilometre mesafede yer alıyor. Tarihi bir kaplıca merkezi olan, 2400 yıl öncesine ait kaya mezarları ve tanrı heykellerine de ev sahipliği yapan Mangalia'nın adı ‘en güzel' anlamına gelen ‘pangalia' kelimesinden geliyor.

YAŞ / DOĞAL TARİH MÜZESİ

Boğdan Doktorlar ve Tablolar Derneği'nin koleksiyonlarını halkla paylaşmasıyla kurulan müze, bugün dünyanın dört bir yanından gelen faunayı gösteren 50.000 sergi barındırıyor. Avrupa’daki türünün en büyükleri arasında sayılan Doğal Tarih Müzesi'nde nesli tükenmiş hayvanlardan tarih öncesi dönemlere, gergedan fosillerinden mağara örneklerine kadar onlarca konu hakkında bilgi bulabilirsiniz.

YAŞ / KÜLTÜR SARAYI

Muhteşem neo-gotik tarzda inşa edilen Kültür Sarayı, 1434 yılına ait belgelerde bahsedilen bir ortaçağ kraliyet sarayının kalıntıları üzerine kurulmuş. Günümüzde 365 odası bulunan saray, Gheorghe Asachi Kütüphanesi’nin yanında kent müzelerinden Boğdan Tarihi Müzesi, Etnografya Müzesi, Sanat Müzesi ve Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni de barındırıyor.