Ronaldo’nun doğduğu ada evlerin kapılarıyla turistleri büyülüyor

Ünlü futbolcu Ronaldo'nun memleketi Madeira, bölge sakinlerinin evlerinin kapılarını tuvale çevirmesiyle büyük beğeni topluyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Portekiz’in Atlas Okyanusu’ndaki turistik adası Madeira, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra, her biri tablo gibi olan bina kapılarıyla da farklı bir güzellik sunuyor.

Konularını portreler, günlük yaşam, doğa manzaraları, kültürel motifler gibi farklı temalardan alan kapı resimleri, adadaki Funchal kentinin yerel meclisinin düzenlediği bir sanat projesi kapsamında yapılmaya başlamış.



Şu ana kadar 200’den fazla bina sahibi, bu proje için kapılarını sanatçılara bir tuval gibi sunmuş.



Madeira, Portekizli Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da doğduğu ada.