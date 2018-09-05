Rusya gezilecek yerler: Doğası ve eserler ile dev ülke Rusya gezi rehberi…

Kuzeyinde Kuzey Kutup Denizi, doğusunda Pasifik Okyanus’u bulunan Rusya Estonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Letonya, Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Moğolistan, Çin, Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Kore olmak üzere toplam 14 ülkeyle sınır komşusu. 150'den fazla etnik kökenin birlikte yaşadığı, Bizans ve Slav kültürünün sentezi mimarisi, sanatı ve kültürüyle en çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer alan Rusya'nın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde...

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17.098.242 kilometrekareyle dünyanın en geniş topraklarına sahip Rusya, kaleleri, sarayları, müzeleri, katedralleri ve doğal manzaraları ile vizesiz olarak seyahat edilebilen tarihi ve turistik ülkelerin en önemlilerindendir. Şimdi Rusya’nın gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım…

RUSYA GEZİLECEK YERLER

ST. PETERSBURG / ERMİTAJ MÜZESİ

St. Petersburg merkezinde bulunan önemli bir kültür sanat müzesidir. 1764’te kurulan ve yaklaşık 88 yılın sonra halka açılan kurumun hamisi Çariçe II. Katherina olmuştur. 3 milyona yakın sanat eserinin sergilendiği müze, dünyadaki en geniş çizim sergilerini barındırdığı için bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmıştır. Çok geniş koleksiyonları barındırmasına rağmen bu eserlerin cüzi bir bölümü sergilenilebiliyor. Özellikle 13. ve 20. yüzyıllar arası heykel, çizim gibi uygulamalı sanat eserleri içeren müze eski Mısır, Asur, Mezopotamya bölgesi kabartmalarına da sahiptir. Ayrıca 19. yüzyıl Yunan tarzına ait eserlerle birlikte yüz binlerce kalıcı eserin sunulduğu kurumda dönem dönem geçici koleksiyonlar da sergilenmektedir.

ST. PETERSBURG / PETERHOF SARAYI

Peterhof Sarayı, mimar Jean Baptiste Le Blond tarafından 1714-1721 yılları arasında yapılmış. Resmi açılış tarihi 1723’tür. Muhteşem mimarisi ve büyüleyici bahçesi sayesinde bazı kesimlerce Fransa’daki Versay Sarayı’na atıfta bulunarak ‘Rus Versayı’ olarak adlandırılmaktadır. Saray, aynı anda Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmasını sağlamak için yapılan Büyük Kuzey Savaşı'nda kazandığı zaferin sembolü niteliğini taşıyor. 607 hektarlık arazi içine konumlanan sarayda, havuzlar, heykeller, çardaklar, çeşmeler ve yazlık evler yer alıyor. Peterhof Sarayı, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır.

ST. PETERSBURG / AZİZ ISAAK KATEDRALİ

Rusya’nın ve Dünyanın en büyük Ortodoks bazilikası ve dördüncü büyük katedralidir. Fransız asıllı meşhur mimar Auguste de Montferrand tarafından tasarlanan katedral, 1786-1858 yılları arasında inşa edilmiştir. Katedralin alanı yaklaşık 4.000 metrekare, yüksekliği ise 101.5 metredir. Genel olarak katedralin mimarisinde Neo-Klasik izler hakimdir.

ST. PETERSBURG / KAZAN KATEDRALİ

Rus İmparatorluğu'nun Napolyon karşısında zafer kazanması anısına 1801 ile 1811 yılları arasında inşa edilen Kazan Katedrali, Vatikan'daki ünlü St. Peter Bazilikası'nın ikizi olarak biliniyor. Kazan Katedrali'nin 80 metre uzunluğundaki kubbesi bir dönem zamanın en yüksek kubbelerinden biriydi. Nevski Bulvarı üzerindeki katedral yarım daire şeklindeki, sütunlu yapısı nedeniyle Roma'daki Aziz Petro Katedrali'ne oldukça benziyor. 1917 Rus Devrimi'nin ardından ateizmin anlatıldığı bir müzeye dönüştürülen katedral günümüzde dini işlevini sürdürmeye devam ediyor.

ST. PETERSBURG / RUS DEVLET MÜZESİ

Rus sanatı ve yaşamına ilişkin en önemli koleksiyonların bulunduğu Rus Devlet Müzesi, 1895'ten bu yana 11. yüzyıldan günümüze dek gelen Rus sanat eserlerinin en önemli koleksiyonlarını içeriyor. Özel koleksiyonların eklenmesiyle önemli ölçüde genişletilen müzede, 18. ve 19. yüzyıllardan kalma kapsamlı bir resim ve heykel koleksiyonu ile 12-14. yüzyıl ikonlarını da içeren görkemli bir erken Rus sanatı koleksiyonu bulunuyor. Rus Devlet Müzesi (State Russian Museum), biri Karl İvanoviç Rossi tarafından 1819-1825 yıllarında inşa edilen Mhail Sarayı, diğeriyse L.N. Benois'nın planlarına bağlı kalınarak 1912-1916 tarihleri arasında inşa edilen bina olmak üzere 2 yapı içerisinde hizmet veriyor.

ST. PETERSBURG / PETER VE PAUL KALESİ

Zayaçiy Adası’ndaki Peter ve Paul Kalesi, kentin en eski mimari eseridir, kale temelinin atıldığı gün ise Saint Petersburg’un kuruluş tarihi olarak kabul edilir, kentin tarihi de bu günle başlar. Kalenin hatları, adanın şeklinin bir tekrarını oluşturuyor, köşelerindeyse önce ahşap olarak inşa edilen, zaman içerisindeyse taş yapı olarak değiştirilen beşer köşeli savunma kuleleri yer alıyor. İtalyan mimar Domenico Trezzini tarafından tasarlanan kale, kent garnizonuna bir üs olması amacıyla kurulmuştur. Daha sonra yüksek rütbeli ve siyasi mahkumların yattığı hapishane olarak hizmet vermiştir. Hapishanede dönemin tanınmış yazarları Maksim Gorki ve Dostoyevski de yatmış. Bunun dışında, Büyük Peter’in oğlu Aleksey, Lenin’in ağabeyi Alexander ve Troçki de hapisanenin sakinleri içinde yer almış.

MOSKOVA / KREMLİN SARAYI

Yaklaşık 28 hektarlık bir alana kurulu olan Kremlin Sarayı, 1482 ve 1495 yılları arasında inşa edilmiştir. Moskova ve Rusya'nın simgesi haline gelen yapının mimarları; Konstantin Thon, Nikolay Ivanovitsj Tsjitsjagov'dur. Eski bir savunma kalesi olan Kremlin 19 metre yükseklikte kırmızı bir duvarla çevrilidir. Çevre uzunluğu 2250 metre olan duvarın giriş noktalarıyla köşelerinde yüksek kuleler bulunmaktadır. Sarayın içerisinde aynı zamanda bir çok kilise ve katedral bulunur. Bunlardan Saint-Basile Katedrali yalnız Moskova'nın değil Rusya'nın da en orijinal eseridir. Rus Mimar Barma tarafından yapılan katedralde her kubbenin yüksekliği deseni ve renkleri birbirinden farklıdır. Kremlin Sarayı halen Rus hükümeti tarafından kullanılsa da içerisinde bulunan diğer saraylar müze olarak kullanılmaktadır.

MOSKOVA / KIZIL MEYDAN

UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Kızıl Meydan Moskova’nın tarihi ve turistik noktalarının adeta kesişim noktasında yer alır. Kremlin'in doğusunda, Moskova Nehrinin ise kuzeyindeki Kızıl Meydan'ın kuzey ucunda da Devlet Tarih Müzesi bulunmaktadır. Alanda 1554-1660 arasında yapılmış Vasili Blajenni Katedrali de yer alıyor. 15. yüzyılda Kremlin'in duvarları tamamlandıktan hemen sonra yapılan Kızıl Meydan, tarih boyunca idamlara, gösterilere, geçit törenlerine ve mitinglere sahne olmuştur. Eskiden, kentin merkezindeki en büyük pazar alanı olan meydan, Moskova'yı Rusya'nın belli başlı kentlerine bağlayan yolların kavşağıydı.

MOSKOVA / LENİN MOZOLESİ

Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan dünyaca ünlü Rus lider Vladimir İlyiç Lenin’in mumyasının bulunduğu halka açık mekandır. Başkent Moskova’nın tarihi meydanı ‘Kızıl Meydan’da bulunan ‘Lenin Mozolesi’ 12 metre yüksekliğe ve 24 metre genişliğe sahiptir. Mozolenin yapımına 27 Ocak 1924’te başlanmıştır. İlk olarak ahşap bir yapı inşa edilmiştir. Mimar Aleksey Şçusev’in projesini hazırladığı granit mermerden yapılan bugünkü mozole 1930 yılında açılmıştır. Mozolede Lenin ile beraber Josef Stalin, Ilya Zbarsky, Anna Ulyanova, Alexei Ivanovich Abrikosov gibi Rus devlet adamlarının mezarları da bulunmaktadır.

MOSKOVA / AZİZ VASİL KATEDRALİ

Moskova'nın simgesi, Kızıl Meydan'ın rengi Aziz Vasil Katedrali aslında herkesin görüntüsünü gözünde canlandırabileceği kadar ünlü bir mimari yapı. 1555 ve 1561 senelerinde inşa edilen katedral, Kremlin Sarayı ile karıştırılıyor. İki yapı da Kızıl Meydan’da bulunuyor. 8 kubbesi bulunan ve şu anda müze olarak faaliyet gösteren eski katedral, Korkunç İvan’ın emri ile yaptırılmıştır. 8 kubbe Rusların Kazan ve Astarhan hanlıklarıyla girdiği savaşlarda aldığı 8 galibiyeti sembolize etmektedir. Önceleri som altın olan ve daha sonra her biri değişik renklerde birer mozaiği andıracak şekilde boyanan kubbelerin en büyüğü 65 metredir. Kilisenin genel yüksekliği ise 48 metredir. Renkleri ve zengin kabartmalarıyla dikkat çeken bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.

MOSKOVA / PUŞKİN MÜZESİ

Moskova’daki en büyük Avrupa sanatı müzesidir. Uluslararası bir müzik festivali olan Svyatoslav Richter’ın Aralık Geceleri 1981 yılından beri Puşkin müzesinde gerçekleşmiştir. Müzenin mimarisi Roman Klein’e aittir ve inşası 1898 yılında başlamış ve 31 Mayıs 1912’de ise açılmıştır. Antik Mısır’dan çağdaş Avrupa sanatçılarının eserlerine kadar geniş bir koleksiyona sahiptir. Bunun dışında Batı Anadolu’dan çalınmış Troya hazineleri de müzede sergilenmektedir. Müzede ayrıca Vincent Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların da eserleri bulunmaktadır.