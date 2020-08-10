Rusya’dan gelen turistler törenle karşılandı

Muğla’nın Dalaman Havalimanı’na Rusya’dan gelen 178 turist törenle karşılandı. Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç “Rusya’dan talep ve uçuş planlamaları iyi. Rusya’dan Ağustos ayında 39 bin yolcu gelecek. Sezon sonuna kadar yüz bin yolcuya ulaşacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesine bu sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen 178 Rus turist törenle karşılandı. Turistler, bu sabah 07.00'de Dalaman Havalimanı'na indi. Coronavirüs salgını nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına gelen turistler sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Rusya'dan bugün içerisinde Dalaman Havalimanı'na 5 uçuşun daha gerçekleştirileceği bildirildi.

HEDEF 100 BİN RUS TURİST….

Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, bu süreçte güvenli turizmin ön plana çıktığına belirterek, “Otellerin sertifikalandırılması ve alınan tedbirler, PCR Testlerinin havalimanları ve tüm sağlık kuruluşlarına yaygınlaştırılması çok önemli. Bugün gelen ilk uçak sabah 07.00′ de indi ve yüzde 94 doluluk ile geldi. Rusya'da uçuşa açılan 3 şehirde, Moskova, Petersburg, Rostov’ dan uçak planlamaları yapıldı. Rusya'dan talep ve uçuş planlamaları iyi. Rusya'dan Ağustos ayında 39 bin yolcu gelecek. Sezon sonuna kadar yüz bin yolcuya ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bu sene sezon kasıma kadar devam ediyor, normale göre uzadı. Ruslar deniz güneş kum tatilini seviyorlar, bu tatil şekli bir gelenek ve her zamanki gibi Türkiye’yi tercih ediyorlar” dedi.

UKRAYNA PAZARI DA AÇILDI

Güvenç açıklamasının devamında ise “Ukrayna'da aynı şekilde devam ediyor ve ortalama doluluk yüzde 98. Ukrayna'dan Kiev, lviv ve Harkow dan uçaklar geliyor. İngiltere giderek ivme kazandı. Ağustos ayında geçen seneye göre yüzde 55, Eylül ayında yüzde 73, Ekim ayında yüzde 98.5 oranında sayıları yakalayacağız. Biraz daha vakit olsa yüzde 100 olacaktı, turizmde V tipi toparlanma ivme hızlanıyor. Bu durum Türkiye turizminin çeviklik kabiliyetini ve Bakanlığımızın aldığı proaktif tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.