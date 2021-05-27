Ruyi Köprüsü: Büyüleyici olduğu kadar ürkütücü köprü göz kamaştırıyor!

Çin’in Zhejiang eyaletindeki Shenxianju vadisinde 2020 Eylül ayında inşa edilen Ruyi Köprüsü, turist akınına uğramaya devam ediyor. Sosyal medya mecralarında 50 milyondan fazla görüntülenen köprüyü He Yunchang tarafından tasarladı. He Yunchang 2008 Olimpiyatları için Pekin’in Kuş Yuvası Stadyumu’nun tasarımında da yer aldı.

Köprünün özellikleri

Çelikten yapılan köprünün 3 dalgalı yolu mevcut. Köprünün güverte kısmı şeffaf ve korucuyu camdan yapıldı. Köprünün uzunluğu 100 metreyi bulurken, köprünün uzunluğu 140 metre.

Köprüyü kaç kişi ziyaret etti?

Eylül ayında inşa edilen köprüye bu zamana kadar 200 bin turist ziyaret etti. Ruyi Köprüsü, Çin’de en çok ziyaret edilen yerler içinde yer almaya başladı.

Instagram’da da büyüleyici görüntüler böyle yansıdı

Ru-yi nedir?

Ru-yi, Çincede “dilediği gibi yaşa”, “her şey gönlünce olsun” anlamına gelmektedir. Ru-yi bir asadır. Ru-yi asası, kavisli (dalgalı) şekilde yapılmaktadır.

Budizm’de Ru-yi, “dilekleri yerine getiren” asa olarak bilinmektedir.