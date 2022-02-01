Saati 17 bin 500 TL’ye parti uçağı

İngiltere'de kullanılmayan ve emekliye ayrılan bir British Havayolları uçağı parti uçağına dönüştürüldü. Gelecek ay lansmanı yapılacak uçağın saati ise 1300 dolar yani yaklaşık 17 bin TL olarak belirlendi...

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Bir uçak, emekliye ayrıldığında gidebileceği birçok farklı yer bulunuyor.

Bazıları diğer havayolları için uçmaya devam ederken, diğerlerinin parçaları geri dönüştürülür, çok büyük kısımları ise uçak mezarlıklarına taşınır.

Ancak ilk kez British Havayolları’na ait eski bir uçak, bunlardan hiçbirini yapmayacak.

İngiltere’deki Kemble yakınlarındaki özel Cotswold Havalimanı’nın CEO’su Suzannah Harvey, Ekim 2020’de bir Negus 747 tipi uçağı 1 sterlin gibi bir fiyat (yaklaşık 18 TL) karşılığında satın aldı ve 14 ay onu yeniden dönüştürmek için uğraştı. Ve Harvey sonunda saati bin 300 dolardan yani yaklaşık 17 bin TL’den sunulan bir parti uçağını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

747 PARTİ UÇAĞI OLDU

KLM, Air France, Delta, United ve British Airways’in son iki yılda 747 filosunu emekli etmesiyle birlikte, havayolları pandemi nedeniyle eski uçaklar için emeklilik tarihlerini öne çıkardığı için çok sayıda 747 hizmet dışı bırakıldı.

Harvey, CNN Travel’a “Sözleşme müzakerelerini yapmak altı hafta sürdü” dedi. “Umarım, uzun yıllar ve nesiller boyunca bizimle birlikte olur.” dedi.

Tasarım ve kokpit de dahil olmak üzere uçağın çoğu aynı görünse de, ekonomi bölümü bir parti odası oluşturmak için tamamen değiştirildi. Mutfak kısmı ise bara dönüştürüldü. Buna ek olarak, tüm uçağın kabloları özel aydınlatma ile yeniden düzenlendi.

671 BİN DOLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Tüm bu değişikliğin ortalama maliyetinin 671 bin dolar olduğu belirtildi.

Parti uçağının resmi lansmanının bu ay içerisinde gerçekleşeceği açıklandı.

Harvey, “Bu çok yönlü bir etkinlik tesisi, bu nedenle bir doğum günü partisinden yeni bir ürün lansmanına veya kurumsal bir sunuma kadar her şey için kullanılabilir.” dedi.

Yaklaşan rezervasyonlar arasında bir dizi partinin yanı sıra bir TV şovu için de çekim yer alıyor. Uçak ayrıca düğünler için 24 saat için 16 bin dolar gibi bir maliyetle kiralanabilecek.

Harvey, “Uçağın tamamının evlilik ruhsatı var” diye açıklıyor. “Yani istersen kokpitte evlenebilirsin.”

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