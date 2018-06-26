Safranbolu’nun gezilecek yerleri: Tarihi evleri ile ünlü Safranbolu…

UNESCO tarafından 17 Aralık 1994 tarihinde Dünya Miras Listesi'ne alınan, sahip olduğu zengin kültürel miras ve bu mirası korumadaki başarısı yüzünden bir dünya kenti ününe kavuşan Safranbolu'nun gezilecek yerlerini sizler için derledik...

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Bilinen tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan, adını, kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran bitkisinden alan Safranbolu, tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu’nun tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

SAFRANBOLU’NUN GEZİLECEK YERLERİ

SAFRANBOLU EVLERİ

18. ve 19. yüzyıl Osmanlı kent yaşamının ve tarihi dokusunun günümüze kadar korunduğu Safranbolu’nun simgesi olan Safranbolu evleri, Türk kültürünü aile yaşantısını aktaran eşsiz yapıtlardan. Bu görkemli evler, Osmanlı döneminde yumurta akından inşa edilmiş ve uzun süre depreme karşı koruma sağlamış. Depreme dayanıklılık göstermelerinin en büyük etkeni ise toprağın dibine inşa edilmemiş olmaları. Evler konak tarzında genellikle 2 ya da 3 katlı olarak inşa edilmiş. Evlerin ilk katları hayvan damı olarak kullanılır ve yığma taş duvarlar kullanılmış. Ahşap çatkılı, taş ve kerpiç örgülü duvarları beyaz badanalı olan evlerde geniş ocaklar dikkat çeker. Evler haremlik selamlık olarak hiçbiri diğerinin manzarasını kapatmayacak şekilde tasarlanmıştır. Safranbolu Evlerinin bulunduğu sokakları hepsi Arnavut kaldırımlıdır.

YÖRÜK KÖYÜ

Safranbolu-Araç yolu üzerinde, Safranbolu’ya Kente 13 kilometre uzaklıktaki Yörük Köyü, açık hava müzesi niteliğindedir. Ulaşım taksi ile mümkündür. Koruma altında bulunan ev ve sokakların tümü bakımlıdır. Kaymakçıoğlu Konağı, Sipahiler Konağı, Ahşap Cami ve sanat galerisi olarak restore edilen Çamaşırhane gezilebilir.

TOKATLI KANYONU

Eski Çarşı'nın Gümüş Mahallesi'nden Tokatlı Köyü'ne kadar uzanan Tokatlı Kanyonu, doğal ortamlarında yaşayan canlılarla baş başa kalacağınız 9 kilometre uzunluğunda geniş bir yürüme parkuruna sahip. Kanyon içerisinde paintball veya ata binme gibi çeşitli sportif aktiviteler yapabilmekte. Ayrıca Tokatlı Kanyonu'nda bir cam teras bulunmaktadır. Kanyon manzarasına bakabileceğiniz 80 metre yüksekliğindeki bu cam teras doğanın güzelliğini eşsiz manzarayla izlemenize olanak veriyor.

BULAK (MENCİLİS) MAĞARASI

Mağara Türkiye'nin keşfedilmiş en uzun mağaralarından olarak biliniyor. Halen hidrolojik olarak aktif bir mağaradır. Bulak (Mencilis) Mağarasının gİrişi, dik kayalar üzerinde olup mağaranın uzunluğu 6 kilometreden fazladır. Bu alanın yalnızca yaklaşık 400 metresi ve 3 katı ziyaretçilere açıktır. Bulak Mencilis Mağarası'nın en alt katında yer altı nehri ile 15 metre uzunluğunda şelale bulunuyor. Ayrıca birkaç göl de vardır. Bulak Mağarası'nın bir başka özelliği ise nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğinin söylenmesidir.

HIDIRLIK TEPESİ

Safranbolu'ya ilk gelen Türklerin yerleştiği, yağmur duası ile Hıdırellez kutlamaları yapmış olduğu önemli bir mekandır. Hıdırlık Tepesi’nde Orhan Gazi dönemimde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa’nın kumandanlarından Hıdır Bey’in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman’ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın Türbesi, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın Türbesi ve iki adet namazgah bulunmaktadır.

SAFRANBOLU SAAT KULESİ

Padişah III. Selim'in Safranbolulu sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1794-1797 yıllarında yaptırılmıştır. Safranbolu Saat Kulesi Türkiye’de bulunan saat kulelerinden çalışır durumda olan ve içine çıkılabilen en eski saat kulesidir. Kale'nin de en eski yapısı olan Saat Kulesi 4,65 X 4,65 metre ölçülerinde kare planlı, 12 metre yüksekliğinde taş duvarlı, mahya çatılı yalın bir yapıdır. Eski cezaevine bakan kenarında tek giriş kapısı vardır. Kulenin saat odasının dört tarafında dikdörtgen ikişer pencere yer alır, iç aydınlatması mazgal delikleriyle sağlanmaktadır. Haftada bir kurularak 200 yılı aşkın bir süredir aralıksız çalışan saat 109 ve 60 kilogramlık iki ağırlıkla çalışmaktadır. Dış kadranı ise 1.20 metre çapındadır.

SAFRANBOLU KENT TARİHİ MÜZESİ

Eski kalenin bulunduğu tepenin üzerine yapılmıştır. Önceleri Hükümet Konağı olarak hizmet veren bina restorasyona uğrayarak müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müze; zemin, giriş ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Safranbolu'nun günümüze kadar geçirdiği evreleri kronolojik olarak izleyebilir, yaşam ve kültürünü görüp eski bir Safranbolu Çarşısı'nda gezebilirsiniz.