Safranbolu’nun tarihi yapıları beyaza büründü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılar karla kaplandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’te de gece yarısı itibarıyla kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yağış sonrası Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprüleriyle açık hava müzesi olarak adlandırılan Safranbolu, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.



Kartpostallık görüntülerin yer aldığı tarihi ilçede etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Esnaflardan İsmail Yılmaz, “Hem güneş hem kar var. Manzara da güzel. Bu sene yeterince kara doyduk” dedi.

7 yıl önce Türkiye’ye gelen Karabük Üniversitesi öğrencisi Uygur Türkü İlyar Mavi, etkili olan kar yağışı sonrası tarihi çarşının beyaz örtüyle kaplandığını belirterek, “Çok güzel, çok sevindim” diye konuştu. (İHA)