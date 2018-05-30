Sahil tutkunlarının dünyada keşfedebileceği gizemli yerler

Odağında deniz ve güneş olan bir tatile karar veren çoğu gezginin karşısına çıkan seçenekler ya çok kalabalık ya çok bilindik ya da çok pahalı oluyor. Özellikle de kararı alış nedenleri balayı veya arkadaş grubuyla seyahat gibi özel aktiviteler değilse bu durum pek çok kişinin planlarını ertelemesine yol açıyor. Bu duruma düşmemek için bu alternatiflere göz atabilirsiniz...

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Killcare – Avustralya

Kara yolu ile Sydney'e 90 dakika uzaklıktaki Killcare, 1916 yılında Hardys Koyu'nun bölümlere ayrılması sonucunda sahil tutkunlarının dünya üzerinde keşfedebilecekleri gizemli yerler arasına katılmış.

Bouddi Ulusal Parkı'na oldukça yakın konumdaki plaj, tipik bir balıkçı köyünün parçası olmasından dolayı gayet sakin bir atmosfere sahip. Ayrıca etrafında birçok yürüyüş yolu, sanat galerisi, butik hatta lüks bir spa yer alıyor. Sörf yapmaya meraklıysanız, plajın güney ucundaki kulüpte zaman geçirebilirsiniz.

Phu Quoc Adası – Vietnam

Güneydoğu Asya'nın saklı kalmayı başarabilmiş nadir cennetlerinden biri olan Phu Quoc Adası, 150 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde birbirinden güzel 20 plajı barındırıyor. Yıllık sıcaklık ortalamasının 27 °C olduğu adada, dilerseniz su altı çeşitliliğine sahip denizin ve güneşin keyfini sürebilir veya ormanlarındaki zengin yaşam çeşitliliğini gözlemleyerek zaman geçirebilirsiniz.

Plajlara yakın konaklama seçenekleri hostellerden ve bir resorttan oluşuyor. Ayrıca keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak tematik barlar ve restoranlar da adada sizleri bekliyor.

Algarve – Portekiz

Portekiz'de Lizbon ve Porto öne çıkmasına rağmen çoğu deneyimli gezgin tercih haklarını sakin plajı, tertemiz denizi ve özgün mimarisinden dolayı Algarve'den yana kullanıyor.

Doğal güzellik açısından St. Tropez ya da Mayorka'dan hiç de aşağı kalır yanı olmayan bu bölgede yüzmekten ve güneşlenmekten sıkılırsanız, plajların çevresindeki mağaraları kapsayan bir yürüyüş yapabilir veya çevredeki balıkçı köylerindeki gizli kalmış güzellikleri keşfe çıkabilirsiniz. Atlantik kıyısındaki fırsatlar size cazip gelmezse lagünlere, adacıklara ve bataklıklara ev sahipliği yapan Ria Formosa Doğa Parkı'nda zaman geçirebilirsiniz.

Polignano a Mare – İtalya

Sahil tutkunlarının keşfedebilecekleri yerlerden biri, Bari sınırları içerisindeki Polignano a Mare isimli kasaba. Adriyatik Denizi kıyısındaki Orta Çağ yerleşimi, konuklarına fotoğraf çekebilecekleri taş kaplı sokaklar ve meydanlar ile sahilinde gizem dolu mağaralar sunuyor.

Hatta bu mağaralardan bir tanesi bölgeye özgü lezzetleri tatma fırsatı yakalayabileceğiniz bir restorana ev sahipliği yapıyor. Bembeyaz kumlarla kaplı plajı ise kasabanın kireç taşından oluşan kayalıklarının arasından turkuvaz renkli denize uzanıyor.

Viña del Mar – Şili

Eğer gündüz, tarihi ayrıntılarla dolu müzeler ile birbirinden güzel botanik bahçelerde zaman geçirdikten sonra akşamüstüne doğru plaja gidip yüzmekten hoşlanıyorsanız, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Viña del Mar tam da size göre bir yer.

Üstelik yüzüp güneşlendikten sonra plajda kalırsanız, hava karardıktan sonra başlayan partilere katılıp doyasıya eğlenebilirsiniz. Adının dilimizdeki anlamı “deniz kenarındaki üzüm bağı” olan kentteki 7 plaj, günün büyük bölümünde gezginlere aradıkları huzurlu ortamı verecek kadar sessizler.

Antigua & Barbuda Adaları

Karayip Denizi'nin doğusundaki Küçük Antiller Takımadaları'nın bir parçası olan Antigua & Barbuda, özellikle çiftlere baş başa kalabilecekleri, romantik atmosfere sahip çok sayıda plaj seçeneği sunuyor. Hatta bu nedenle ada devleti “365 sahil ülkesi” lakabıyla da anılıyor.

Koloni döneminden kalma alışkanlıklar devam ettiği için mutfak kültüründen yaşam stiline kadar pek çok konuda İngiliz etkisi devam ediyor. Üstelik keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği barındıran bu ülkeye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyor.

Tofino – Kanada

Bünyesinde zıtlıkları başarıyla harmanlaması nedeniyle Tofino, gizemli yerler arasında sayılıyor. Vancouver Adası'nın batısında yer alan yerleşimin bir plajında tüm lüks olanakları bir arada görebilirsiniz.

Bir sonrakine geçtiğinizde ise yağmur ormanlarını andıran bitki ve hayvan çeşitliliğine sahip, sanki binlerce yıldır kendi haline bırakılmış bir manzara ile karşılaşabilirsiniz. Zengin yemek kültürüne sahip köye daha çok sörfçüler, balina gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları ve teknolojinin getirdiği yoğunluktan uzaklaşmak isteyenler gidiyor.

Kaputaş – Türkiye

Antalya’ya bağlı Kaş- Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde yer alan Kaputaş Plajı, Kaş merkeze yaklaşık 20 km mesafede bulunuyor. Turkuvaz rengiyle büyüleyici bir görüntü oluşturan Kaputaş, aslında bir kanyon ağzı plajı.

Dikkat çekici bu özel rengi, yer altından akmakta olan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu alıyor. Duyu genelde serin olan Kaputaş’a karayolundan 187 basamak inilerek ulaşılıyor.