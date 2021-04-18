Sahiller onlara kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla ‘çok yüksek riskli iller’ arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 270,96’ya ulaşan turizm kenti Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gitti. Sahildeki bazı turistler sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, bazıları ise kumların üzerinde uzanarak güneşin tadını çıkardı.

Bu sırada kısıtlamayı ihlal eden bazı kişilerin de sahilde denize girdiği görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise sezon öncesinde sahilde çalışmalarını sürdürdü. Kavşaklarda uygulama yapan polis ekipleri ise durdurdukları araçlardakilerin sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti. (DHA)