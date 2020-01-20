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Sahra Çölü’nün büyüleyici Ahaggar Dağları
Sahra Çölü’nün büyüleyici Ahaggar Dağları
Sahra Çölü'nün içindeki Ahaggar Dağları, masalsı görünümleriyle ziyaretçilerini heyecanlandırıyor.
Seyahat 20 Ocak 2020 - 14:12

Milyonlarca yıldır sert çöl rüzgarlarının ilginç şekiller verdiği kayalar, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Foto: DepoPhotos

Hoggar Dağları da denilen bölge, başkent Cezayir’in yaklaşık 1.500 km güneyinde yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

Dağlar, esas olarak yaklaşık 2 milyar yıllık metamorfik kayalardan oluşmakla birlikte, daha yeni volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkan kayalık alanlar da mevcut.

Foto: DepoPhotos

Ortalama yüksekliğin 900 metre olduğu Ahaggar Dağları’nın en yükseği ise Tahat Dağı ve 2,908 metre.

Foto: DepoPhotos

Bölgede kışlar soğuk, yaz mevsimi ise oldukça sıcak.

Foto: DepoPhotos

Yağış ise yıl boyunca nadir yaşanıyor.

Foto: DepoPhotos

Biyolojik çeşitlilik açısından da kendine ait türleri barındıran bölgenin en ilgi çeken canlılarının başında Batı Sahra dağ kertenkelesi geliyor.

Foto: DepoPhotos

Milli park statüsündeki bölgede berberi koyunun saharan alttürleri ve Dorcas ceylanları gibi bir otçul nüfusu yaşıyor.

Foto: DepoPhotos

Çok nadir görülen bir tür olan Afrika çitalarının varlığı da dağ bölgesinde sürmekte.

Foto: DepoPhotos

Kaya resimlerinden, bölgede MÖ 6000 yılına dayanan yerleşimler olduğu arkeologlar tarafından doğrulanmış.

Foto: Shutterstock