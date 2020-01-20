Sahra Çölü’nün büyüleyici Ahaggar Dağları

Milyonlarca yıldır sert çöl rüzgarlarının ilginç şekiller verdiği kayalar, özellikle fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Hoggar Dağları da denilen bölge, başkent Cezayir’in yaklaşık 1.500 km güneyinde yer alıyor.

Dağlar, esas olarak yaklaşık 2 milyar yıllık metamorfik kayalardan oluşmakla birlikte, daha yeni volkanik faaliyetler sonucu ortaya çıkan kayalık alanlar da mevcut.

Ortalama yüksekliğin 900 metre olduğu Ahaggar Dağları’nın en yükseği ise Tahat Dağı ve 2,908 metre.

Bölgede kışlar soğuk, yaz mevsimi ise oldukça sıcak.

Yağış ise yıl boyunca nadir yaşanıyor.

Biyolojik çeşitlilik açısından da kendine ait türleri barındıran bölgenin en ilgi çeken canlılarının başında Batı Sahra dağ kertenkelesi geliyor.

Milli park statüsündeki bölgede berberi koyunun saharan alttürleri ve Dorcas ceylanları gibi bir otçul nüfusu yaşıyor.

Çok nadir görülen bir tür olan Afrika çitalarının varlığı da dağ bölgesinde sürmekte.

Kaya resimlerinden, bölgede MÖ 6000 yılına dayanan yerleşimler olduğu arkeologlar tarafından doğrulanmış.