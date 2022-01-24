‘Sakin şehir’ Halfeti’de kış manzarası

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti, havadan görüntülendi.

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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Şanlıurfa’da da etkisini gösterdi.

Beyaz örtüye bürünen ‘sakin şehir’ Halfeti’de görsel şölen oluştu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe, havadan görüntülendi.



Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında ‘sakin şehir’ ağına dahil ettiği Halfeti ilçesi, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu’nun saklı cenneti olarak da adlandırılıyor. (İHA)

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