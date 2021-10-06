‘Sakin şehir’de sonbahar güzelliği

Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesi sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor.

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2015 yılında ‘sakin şehir’ unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.



Milli parkları, gölleri, ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan ‘sakin şehir’ bu yıl havaların erken soğuması ve devamında açan güneşle rengarenk oldu.

Şavşat’a 39 kilometre uzaklıkta bulunan Oba köyünde çekilen fotoğraflar kartpostallık görüntüleri aratmadı. (İHA)