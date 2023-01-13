Saklıkent’te gecikmeli kar sevinci
Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı 1 ay gecikmeli yağdı.
Antalya’nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi’ne sezonun ilk karı, önceki yıllara göre 1 ay geç yağdı.
Şehri hafta başından bu yana etkisi altına alan fırtına ve sağanakla birlikte zirveye kar düştü. Zirvede kar kalınlığı ise 1 metreyi aştı.
Saklıkent Kayak Merkezi işletmecisi Cuma Özaydın, sosyal medya hesabından “Zirve beyaza büründü. Artık kayak yapma zamanı” mesajıyla sezonu açtıklarını duyurdu.
Özaydın, “Aralık ayının ilk haftası beklediğimiz kar yağışı ocak ayında geldi. Sezonu birkaç hafta gecikmeli açıyoruz. Antalyalılar bu kış zirvede kış sporlarının tadını doyasıya çıkaracak” dedi.
Kayak hocası Taner Döşkaya da “Yağış nedeniyle pistlerde sıkıştırma işlemi yapamıyoruz. İş makineleri yağış durur durmaz pistleri sıkıştırarak kayak ve snowboard yapmaya elverişle hale getirecek” diye konuştu. (DHA)