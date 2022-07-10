Salda Gölü’ne ziyaretçi akını

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars’taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü’nde, yaz sezonuyla ziyaretçiler de ağırlanmaya başlandı.



Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020’de göle girilmesi yasaklanan Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı’nda suya girebiliyor.

Halk Plajı’nda 08.30 ile 18.00 saatleri arasından cankurtaranlar, botla gezip halkı belirlenen bölgenin dışına çıkmamaları için uyarıyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan gelen Atlı Jandarma Timi de Salda Gölü’nde görevine devam ediyor.

Tabiat Parkı’ndaki Atlı Jandarma Timi’ne ilgi gösterenler, fotoğraf çektiriyor.

“BU KADAR GÜZEL OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİK”

İzmir’den Salda Gölü’ne giden Erkan Çetinbaş, “Salda’yı medyadan takip ediyorduk ancak buraya gelince daha bir güzel olduğunu gördük. Hayran kaldık. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştik açıkçası” dedi. (DHA)

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