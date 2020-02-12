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Salzburg’un görkemli meydanı Residenzplatz
Salzburg’un görkemli meydanı Residenzplatz
Avusturya'nın Salzburg kentinin tarihi merkezinde yer alan Residenzplatz, büyük ve görkemli bir meydan.
Seyahat 12 Şubat 2020 - 11:35

Barok mimarinin özel örneklerini barındıran binaların yer aldığı meydan, Salzburg Katedrali’ne bitişik olan Salzburg Prensi-Başpiskoposları’nın binasının ardından, kentin görülmesi gereken en popüler yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Meydanda, Salzburg Katedrali, Hükümet Konağı ve Başpiskopos Sarayı gibi önemli yapılar yer alıyor.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Residenzplatz’ın turistler tarafından en çok ilgi gösteren diğer bir eseri de Residensbrunnen Çeşmesi.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Yaz aylarında düzenlenen çok sayıda etkinlik ve festivalle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip olan meydan, tarihinde üzücü olaylara da sahne olmuş.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Nazi döneminde yönetim, muhalif kitapları bu meydanda toplayarak yakmış.

Foto: Murat Düzyol/DepoPhotos

Bu utancı hatırlatan bir anıt da Residenzplatz’a konulmuş.

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