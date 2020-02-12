Salzburg’un görkemli meydanı Residenzplatz

Avusturya'nın Salzburg kentinin tarihi merkezinde yer alan Residenzplatz, büyük ve görkemli bir meydan.

Barok mimarinin özel örneklerini barındıran binaların yer aldığı meydan, Salzburg Katedrali’ne bitişik olan Salzburg Prensi-Başpiskoposları’nın binasının ardından, kentin görülmesi gereken en popüler yerlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Meydanda, Salzburg Katedrali, Hükümet Konağı ve Başpiskopos Sarayı gibi önemli yapılar yer alıyor.

Residenzplatz’ın turistler tarafından en çok ilgi gösteren diğer bir eseri de Residensbrunnen Çeşmesi.

Yaz aylarında düzenlenen çok sayıda etkinlik ve festivalle cıvıl cıvıl bir görünüme sahip olan meydan, tarihinde üzücü olaylara da sahne olmuş.

Nazi döneminde yönetim, muhalif kitapları bu meydanda toplayarak yakmış.

Bu utancı hatırlatan bir anıt da Residenzplatz’a konulmuş.