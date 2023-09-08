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San Jose’de gün batımı

ABD'nin batı kıyısında yer alan Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco Körfezi'nde bulunan San Jose kentindeki Alviso Marina Bölge Parkı'ndaki tuz gölü ve çevresi gün batımı sırasında görüntülendi.

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San Jose’de gün batımı

Fotoğraflar: Tayfun Coşkun – Anadolu Ajansı

ABD gün batımı
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