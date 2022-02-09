Sandras’ın zirvesindeki taş barınak buz tuttu

Denizli, Muğla sınırlarında, karla kaplı Sandras Dağı'nın zirvesindeki taş barınak, buz tuttu. Güneşli havada tırmanış yapan dağcılar, barınağı fotoğrafladı.

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Denizli’nin Tavas, Acıpayam ve Beyağaç ilçeleri ile Muğla’nın Ula, Köyceğiz, Dalaman ilçelerinin eteklerindeki Sandras Dağı’nın zirvesi, dondurucu soğuk ve kar yağışının etkilediği yerlerden oldu.

Denizlili dağcılar, hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilerek, 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı’na tırmandı. 2 metrelik karda yürüyüş yapan dağcılar, saatler sonra zirveye ulaştı.

Dağcılar, zirvede bulunan taş barınağın buzla kaplandığını görerek fotoğrafladı. Zirvede donan taş barınak, görsel güzellik oluşturdu.

DHA