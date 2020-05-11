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Şanghay Disneyland yeniden ziyarete açıldı
Şanghay Disneyland yeniden ziyarete açıldı
Çin'de, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan Şanghay Disneyland, Pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kuralları uygulanarak yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.
Seyahat 11 Mayıs 2020 - 10:45

Disneyland tema parkı yeni dönemde kapasitesinin yüzde 30’unu kullanarak, bir başka deyişle günde 24 bin kişiyi bulan ziyaretçi kapasitesinin yalnızca yüzde 30’unu kabul ederek çalışacak.

Fotoğraf: Reuters

Çin’de Şanghay Disneyland biletleri, geçen Cuma günü satışa çıkarıldıktan yalnızca birkaç dakika içinde tükendi. Açıklamaya göre, tüm Şanghay Disneyland çalışanları ve ziyaretçileri, içeride bulundukları sürece maske takacaklar ve girişte ateşlerini ölçtürecekler.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Şanghay Disneyland’in açılışı, dünyanın birçok yerinde bulunan diğer tema parkları için de bir örnek olacak.

Fotoğraf: Reuters

Tema parkları işleten Walt Disney de geçenlerde yaptığı açıklamada, şirketin tema parkları, ürün satışları ve deneyim etkinliklerinden sağladığı gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde, Covid-19 nedeniyle uygulanan kapatmaların etkisiyle yüzde 20 düşüşle 5.5 milyar dolara geriledi. DHA

Son güncelleme: 10:52 - 11.05.2020