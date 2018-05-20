Şanlıurfa gezilecek yerler rehberinde olmazsa olmaz 4 adres

Peygamberler Şehri Şanlıurfa hem tarihi açıdan hem de kültürel özellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şehirlerden. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Halfeti Antik Kenti ve çarşısı ile Şanlıurfa sizi kendine hayran bırakacak. İşte Şanlıurfa gezilecek yerler rehberinde mutlaka bulunması gereken bu 4 yer hakkında önemli notlar...

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Tarihinde birçok önemli olay içeren Şanlıurfa’nın gezilecek yerleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Mücadele döneminde, işgal kuvvetlerine karşı gösterdiği kahramanca direnişten dolayı, TBBM tarafından 1984 yılında “Şanlı” unvanı verilerek “Şanlıurfa” olmuş, “Peygamberler Şehri”. Urfa’nın tarihi ve turistik yerlerini merak edenler için kısaca tanıtalım…

Şanlıurfa'nın 8000 yıl öncesine kadar uzanan zengin bir tarihi bulunmaktadır. Hazret-i Âdem ile Havva’nın bir müddet Urfa’da kaldığı da rivâyet edilir. Arap târihçileri, “Tufan”dan sonra hazret-i Nûh tarafından kurulan 18 şehirden birinin de Urfa olduğunu yazar.

Yine bir rivayete göre de eski Yunanlılar, Enoch’un (Enoch-Hermes-İdris Peygamber-Uhnud, bu dört ismin aynı kimse olduğu kabul edilmektedir.) insanlara şehirler kurmayı öğrettiğini ve onun devrinde 180 şehir kurulduğunu, bunların en küçüğünün Urhai veya diğer bir okunuşla Orhay yani Urfa olduğu söylenilmektedir. Urfa'ya Araplar Urhai ve El-Ruha, Selevkoslar Edessa adını vermişlerdir. M.Ö II. yıllarında Hitit tabletlerinde Ursu, Asur tabletlerinde Ruhua olarak geçen bölge Türklerin hakmiyetine geçişinden sonra Urfa biçimine dönüştürülmüştür. İşte Urfa'nın gezilecek yerleri ve özellikleri…

ŞANLIURFA GEZİLECEK YERLER LİSTENİZE 4 ÖNERİ:

1. BALIKLIGÖL

Balıklı Göl, Urfa şehir merkezinin güneybatısında yer alan ve üç büyük dine inananların peygamberliğini kabul ettiği İbrahim Peygamber'in zalimliğiyle nam salmış Nemrut tarafından, küçük bir tepenin üzerine kurdurduğu mancınık ile tepenin dibinde yanan ateşe fırlattığına, ve İbrahim Peygamberin düştüğü yerdeki ateşin göle, ateşte yanan odunlarında balığa dönüştüğüne inanılan yerdir. İbrahim Peygamberin, düştüğü yerde oluşan göle “Halil-ür Rahman” gölü denilmektedir. Yine rivayetlere göre, Hz. İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha da onu çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yer de bir göle dönüşür. Bu göle de “Ayn Zeliha Gölü” denilmektedir.

2. GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa il merkezinin Örencik köyü yakınlarındadır. Göbeklitepe 12.000 yıl önce inşa edilmiş. Kazılar sonucunda elde edilen verilere göre bu yapılar yerleşim amaçlı kullanılmamışlar. Göbeklitepe’de toplam 20 adet olduğu belirlenen bu üzeri açık yapıların dini amaçlı yapılmış olduğu biliniyor, dünyanın ilk tapınakları. Taş devrinden kalma bu tapınakların yapılış biçiminde ortak bir özellik göze çarpıyor; T biçiminde sütunlar ile çevrilmiş bu tapınakların merkezinde iki T biçiminde sütun karşılıklı olarak yer alıyorlar. Boyları 3 ila 6 metre arasında değişen bu sütunların stilize edilmiş insan tasvirleri olduğunu düşünülüyor. Bunun sebebi sütunlarda görülen kol ve el tasvirleri. Ayrıca sütunlar üzerinde hayvan tasvirleri ve semboller var.

Birçok medeniyeti barındıran, Türkiye’de siyah gülün tek yetiştiği yer olan Halfeti, Yunanlılar tarafından Urima, Süryaniler tarafından Kala Rhumeyta, Araplar tarafından Kalatül Rum olarak anılmış olup; Bizanslılar tarafından Halfeti adını almıştır. Şanlıurfa il sınırları içerisinde ve 120 kilometre uzaklıktadır. M.Ö 855 yılına dayanan tarihiyle Halfeti Antik Kenti'nin bir kısmı Birecik Barajı'nın suları altında kalmasına rağmen hala büyüleyici.

4. ŞANLIURFA KAPALI ÇARŞI

1562 yılında inşa edilen kapalı çarşı şehir merkezinde yer almaktadır. Kapalı çarşı şeklindeki bedesten, kesme taştan inşa edilmiştir. Bu çarşının Doğuda Han Önü Çarşısı’na açılan ana kapısı, Sipahi Pazarı’na açılan Batı kapısı, Pamukçu Pazarı’na açılan güney kapısı ve Gümrük Hanı’na açılan kuzey kapısı olmak üzere 4 kapısı bulunmaktadır. Çarşıda bulunan pamukçu pazarı, kazancı pazarı, eskici pazarı, attar pazarı, eski kuyumcu pazarı, gümrük hanı gibi alışveriş yerleriyle turistler tarafından sık ziyaret edilen yerlerden biridir.