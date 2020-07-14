Santorini Adası’nın kırmızı plajı
Adını kırmızı tonlu kumundan alan Red Beach (Kırmızı Plaj), rengini Santorini kalderasından gelen siyah ve kırmızı toz haline dönüşmüş volkanik kayalardan alıyor.
Adanın Akrotiri bölgesinde yer alan plaja karadan ulaşım biraz zahmetli.
Keskin kayalar arasından plaja inerken dikkatli olmak gerekiyor.
Bu yönde turistleri uyaran tabelalar da dikkat çekiyor.
Ancak 5 euro karşılığında tekne turlarıyla da plaja erişmek mümkün.
Duş ve tuvaletin olmadığı plajda şezlong ve şemsiye hizmeti veriliyor.