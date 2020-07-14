Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Santorini Adası’nın kırmızı plajı
Santorini Adası’nın kırmızı plajı
Yunanistan'ın turizm açısından önemli merkezlerinden Santorini Adası ilginç bir plaja sahip.
Seyahat 14 Temmuz 2020 - 13:02

Adını kırmızı tonlu kumundan alan Red Beach (Kırmızı Plaj), rengini Santorini kalderasından gelen siyah ve kırmızı toz haline dönüşmüş volkanik kayalardan alıyor.

Foto: DepoPhotos

Adanın Akrotiri bölgesinde yer alan plaja karadan ulaşım biraz zahmetli.

Foto: DepoPhotos

Keskin kayalar arasından plaja inerken dikkatli olmak gerekiyor.

Foto: DepoPhotos

Bu yönde turistleri uyaran tabelalar da dikkat çekiyor.

Foto: DepoPhotos

Ancak 5 euro karşılığında tekne turlarıyla da plaja erişmek mümkün.

Foto: DepoPhotos

Duş ve tuvaletin olmadığı plajda şezlong ve şemsiye hizmeti veriliyor.

Etiketler