Sarıkamış’ta kayak sezonu açıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürürken, kayak severler de Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın akın etti.

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Sarıkamış’ta bu yıl sezonu erken açtıklarını belirten bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış beyaza büründü. Kayak severler de kayak yapmaya başladı. Kayakçılar Bayraktepe’den aşağıya indiler. Kristal karın keyfini yaşadılar” dedi.

Sarıkamış’ta kayak yapmanın ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Bora Kanber, “Kayak severleri Sarıkamış’ın bu doğal pistlerine, yüzde yüz doğal pistlerine, kristal karına bekliyoruz” diye konuştu.

Sarıkamış’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. (İHA)