Şarköy’ün gezilecek yerleri: İstanbul’un yanı başındaki yamaç paraşütü merkezi Uçmakdere

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Türkan Şoray, Fatma Girik, Kadir İnanır, Tamer Yiğit, Eşref Kolçak, Işıl Yücesoy, Bora Ayanoğlu gibi Türk sinemasının ünlü isimlerinin filmler çektiği Şarköy’ün gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

ŞARKÖY’ÜN GEZİLECEK YERLERİ

UÇMAKDERE

Şarköy il merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alan Uçmakdere, turizm açısından en önemli beldesidir. Marmara kıyısında, Ganos Dağı eteğinde yer alan Uçmakdere, harika manzaralara ve doğal güzelliklere sahip. Uçmakdere ülkemizin en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği köydür. Uçmakdere’de yaklaşık on tane anıt ağaç yer almaktadır. Yamaç paraşütü için uygun olan köyde yamaç paraşütü şenlikleri de yapılmakta. Uçmakdere’ye, Tekirdağ’dan Şarköy’e giden anayoldan ayrılık Barbaros ve Kumbağ üzerinden geçerek gidiliyor.

İĞDEBAĞLAR

Şarköy ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan üzüm bağları, zeytin ağaçları ve suyu ile ön plana çıkan güzel bir beldedir. Bir dönem Arapların, Rumların ve sonrasında ise Türklerin yaşadığı İğdebağlar, ismini ise bölgedeki en iyi iğde ağaçlarına ve bağlarına sahip olmasından dolayı alıyor. İlk olarak burada Araplar yaşadığı için Araplı olarak da anılmaktadır. İğdebağlar’da her ev deniz manzaralıdır. Manzarası, doğal güzelliği ve suyu ile meşhur olan İğdebağlar, Şarköy’ün en güzel yerleşim yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.

ERİKLİCE

Şarköy ilçesine 6-7 kilometre mesafede yer alan Eriklice, tarihi çok eskilere dayanan bir köy. Tarihte “Hareklesia”, “Iraklitsa” ve “Raklıca” isimleriyle anılmış. Köy, kubbeli mezar olarak bilinen ve Traklardan kalma olan bir tümülüse de sahip. Üzümü, balığı ve zeytini ile ünlenmiş bir köydür. Yerli halkın birçoğunu Selanik göçmenlerinin oluşturduğu Eriklice’nin ekonomisi %70 zeytin, %30 ise üzüme dayalı. Tatil cenneti olan Eriklice berrak denize, yeşil alanlara ve bol oksijenli temiz bir havaya sahiptir. Şarköy ilçe merkezine araç ile on dakika mesafede olması Eriklice’yi daha çekici kılmaktadır.

HOŞKÖY

Şarköy ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. . Rumcada Hora olarak anılan Hoşköy, Osmanlı döneminde büyük ölçüde Rum nüfusuna ev sahipliği yapıyormuş. Bir rivayete göre 1800’lü yıllarda Hoşköy’de 40 kadar doktor bulunuyormuş. Hoşköy’de yerli halk geçimini genellikle zeytin ve üzüm yetiştiriciliğinden sağlıyor. Kolarko, Yaprak, Kınalı Yaprak, Gamay ve Semillon gibi çok sayıda üzüm çeşidinden şarap üretimi yapılan Hoşköy’e son zamanlarda şarap tadımı turları düzenleniyor. Bölgenin en büyük ve önemli balıkçı barınağının burada bulunmasından dolayı Hoşköy’de her zaman taze balık bulma imkanı da var. Muhteşem bir güzelliğe sahip Hoşköy’ü mutlaka ziyaret etmenizde fayda var.



MÜREFTE

Şarköy ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan bir beldedir. Mürefte ismini bin bir çiçek anlamına gelen Mirfeyton'dan almıştır. Bereketli topraklara sahip olan bu belde üzüm bağları ile adını duyurmayı başarmıştır. Ülkemizin şarap üretiminin yüzde otuzu buradan sağlanmaktadır. Bundan dolayı bu belde şarap sahili olarak tabir edilmektedir. Mürefte’de Türkiye’nin ilk şarap müzesi bulunmaktadır. Bu müzede eski şarap şişeleri, fıçılar, küfeler ve amforalar gibi şarabın tarihini anlatan eserler sergilenmektedir. Müfrette özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Harika bir tatil geçirmek için eşsiz bir yerdir.

HORA FENERİ

Hoşköy girişinde yer alan Hora Feneri, 1861 yılında Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 25 metre yüksekliğe sahip tamamen demirden yapılan fener Fransız yapımıdır. 96 kristalden oluşan fener, kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek uzun yıllardır denizcilere yol göstermektedir.



SUFUNYA

İsmi su kaynağı anlamına gelen Sufunya Şarköy’ün gizli kalmış doğa cennetlerinden biri. Deniz seviyesinden 400 metre yükseklikte bulunan Sufunya, ormanla vadi arasındaki bölgenin başlangıç noktasında ve Şarköy merkezee 10 kilometre uzaklıkta. 35 kilometrelik parkurda doğal çeşmeler, küçük pınarlar yer alıyor. Bölgede sadece burada yetişen, endemik bir çok bitki bulunuyor. Bir zamanlar bu alan, deniz olduğundan, toprağında deniz kabuklarını da görebilirsiniz.