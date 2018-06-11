Saros Körfezi’nin gezilecek yerleri: Tertemiz kumsallarla kaplı doğa harikası Saroz…

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Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos olarak bilinen, kendi kendini temizleyebilen üç denizden birine sahip olan Saros Körfezi’nin gezilecek yerlerini sizler için derledik…

Ege Denizi'nin en tuzlu kesimini oluşturan Saros Körfezi, karmaşık girdaplar çizen su altı akıntılarının fazla olması, büyük kent yerleşimin ve sanayileşmenin olmaması sebebi ile Ege denizinde yer alan en temiz bölgelerden birisidir. Bu, su altı akıntıları sayesinde Saros Körfezi dünya üzerinde kendi kendini temizleyen sadece üç yerden birisidir. Körfez, şubat, nisan ve temmuz aylarının 15. veya 18. günü başlayıp, 25. veya 28. günü sona eren kendi kendini temizleme işlemini yapar. Dipteki soğuk su ile yüzeydeki sıcak suyun yarattığı akıntılar, körfezi içindeki tüm yabancı maddelerden temizler. Ayrıca Patara ve Side'den sonra Türkiye'deki en büyük sahil kumsalı, Saros Körfezi’nde bulunan Erikli’de yer almaktadır.

Saros Körfezi'ne son yıllarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yanından insanlar rağbet etmektedir. Keşan üzerinden ulaşılan Saros Körfezi'nde en çok konaklanan bölgeler ise Enez, Erikli ve Yayla sahilleridir.

SAROS KÖRFEZİ GEZİLECEK YERLER

ERİKLİ SAHİLİ

Keşan ilçesine bağlı bir köy olan Erikli Köyü'ne 2,5 kilometrelik mesafede bulunan Erikli Plajı, Saros Körfezi'nde bulunan, mavi bayraklı bir plajdır. Erikli Sahili, Trakya'da bulunan Ege Denizi sahil şeritlerindendir. 1960'lı yıllardan sonra yerleşime ilk önce çadır kampçılarıyla başlayan ve zamanımızda bir tatil kasabasına dönüşen bu tatil yöresi uzun ve güzel kumsalı, berrak ve temiz denizi ile yakın çevredeki tatilcileri kendisine çekiyor. Trakya’nın Bodrum’u olarak tabir edilen bu doğa harikası yer Türkiye’nin en geniş plajlarından birine sahiptir. Ulaşımı oldukça kolay olan Erikli, İstanbul’a 260 kilometre, Edirne’ye 120 kilometre, Tekirdağ’a 113 kilometre mesafede bulunmaktadır.

GÖKÇETEPE TABİAT PARKI

Mavinin ve yeşilin birleştiği doğal güzellikleri ile Gökçetepe Tabiat Parkı, dünyada kendi kendini temizleyerek her zaman temiz ve berrak kalan 5 körfezinden biri olan Saros Körfezi'ndedir. Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Gökçetepe Tabiat Parkı, muhteşem koyları, çok geniş alanlara yayılmış çam ağaçlarıyla dolu ormanı ile sessiz ve huzur dolu bir tatil alanıdır. Özellikle yazın bir çok aktivite yapmak ve şehir hayatından ve gürültüsünden uzak kalmak için ideal noktalardan biri. Bölgede, plaj, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, piknik, paintball, dalış sporu gibi aktiviteler yapmak mümkündür.

GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçe sınırlarında kalan, içerisinde sulak alan, göl ve orman ekosistemleri ile bu ekosistemi barınma amaçlı kullanan canlı türlerini barındıran 6.087 hektara yayılan ve Türkiye'nin 36. Milli Parkı olarak ilan edilen özel bir doğal alandır. Gala Gölü Milli Parkı, Edirne'nin Enez ilçesine 10, İpsala ilçesine ise 22 kilometre mesafede bulunmaktadır. 1991 yılında Pamuklu ve Küçük Gala göllerini kapsayan 2369 hektarlık alan Tabiat Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. 2005 yılında ise Milli Parklar Kanunu'nun ilgili maddeleri hükmünce sınırları genişletilmiş ve 6087 hektara çıkartılmış olan Tabiat Koruma Alanı'nın statüsü Milli Park olarak değiştirilmiştir. Gala Gölü Milli Parkı, 511 bitki ve 517 hayvan türü olmak üzere toplam 1028 canlı türüne ev sahipliği yapar. Milli Parktaki kuş türü sayısı 217'dir. Bu türlerin 46 türü yerli, 27 türü kış göçmeni ve 90 türü yaz göçmeni kuşlardır. Gala Gölü Milli Parkı son yıllarda doğa yürüyüşü yapan gruplarının, kuş gözlemcilerinin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmektedir.

YAYLA SAHİLİ

Saros Körfezi’nin bir diger tatil merkezi de Yayla sahili. Buradaki nüfus yoğunlugu ve yapılaşma Yayla’ya bir “sahil kenti” havası veriyor. Yayla, sakin ve dinlendirici bir tatil amacı ile tercih ettiği güzel bir sahil. Çok çesitli bitki örtüsüne sahip ormanlar, Saros Körfezi kıyılarına kadar uzanıyor.

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İBRİCE LİMANI

İbrice Limanı, İstanbul'a en yakın yer altı güzellikleri ile cezbeden, oldukça popüler bir dalış noktasıdır. Özellikle yeni başlayanlar için sığ, sıcak, dalgasız suları hem bireysel olarak dalanlar, hem de dalış kulüpleri tarafından tercih edilmesindeki en önemli etkendir.