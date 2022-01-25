Sakin şehir Şavşat kışın bir başka güzel

Artvin'in sakin şehir unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl Sahara Milli Parkı, kışın ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir’ unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesi Doğu Karadeniz’in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.

Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla son yollarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup Karagöl ve Sahara Yaylası olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

2 bin 400 rakımlı Milli Parkın içerisinde bulunan karayolu kenarındaki ormanlık alan, Kocabey köyü yaylası ve kışlasının ahşap yayla evleri, karla kaplı ağaçları muhteşem manzaraya sahip.

Doğal ve yaşlı ormanlar içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, karayolunda seyahat edenler durup, yol kenarından bol bol fotoğraf çekiyor.(İHA)

İlginizi Çekebilir Şavşat'ın evi ve ketesi tescillendi

İlginizi Çekebilir Artvin'de turizmin kalbi Şavşat Karagöl'de atıyor