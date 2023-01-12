Sakin şehir Şavşat kışın bir başka güzel
Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesi kışın ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir’ unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Özellikle yazın ve sonbaharda ilgi odağı olan ilçede, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Mimarisi, kültürü ve doğasıyla ziyaretçi çeken Şavşat’ta tescilli yöre motifli ahşap evler, beyaz örtüyle havadan görüntülendi. (DHA)