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Sakin şehir Şavşat kışın bir başka güzel

Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesi kışın ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Yayınlanma: 15:37 - 12 Ocak 2023 Güncellenme:
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Sakin şehir Şavşat kışın bir başka güzel

İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu’nda ‘sakin şehir’ unvanı alan Artvin’in Şavşat ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Özellikle yazın ve sonbaharda ilgi odağı olan ilçede, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Mimarisi, kültürü ve doğasıyla ziyaretçi çeken Şavşat’ta tescilli yöre motifli ahşap evler, beyaz örtüyle havadan görüntülendi. (DHA)

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