Sedir Adası’nda ‘kumkurtaran’ı atlatıp kum çalanlara hapis cezası

Gökova Körfezi'nde adını Kleopatra'dan alan, Oolotik adı verilen ve kendi kendine çoğalan özel kumuyla dünyaca ünlenen Kleopatra (Sedir) Adası’nda kum çalmanın önüne geçmek için kumkurtaranlar görev yapıyor. Adadan kum çalmanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.

Muğla'nın Gökova Körfezi’nde adını Antik Mısır’ın son Helenistik Kraliçesi Kleopatra’dan alan, Oolotik adı verilen ve kendi kendine çoğalan özel kumuyla dünyaca ünlenen Kleopatra(Sedir) Adası'ndaki kumları 9 yıldan bu yana “Kumkurtaran” kulesindeki resmi üniformasıyla kumkurtaranlar koruyor. Adadan kum çalanlara 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

”Gökova Bütünleşik Kıyı Projesi” kapsamında hem Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler ve hem de projede yer alan bilim adamlarınca 9 yıl önce inceleme gerçekleştirildi. Alınan bir karar ile de giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Oolotik adı verilen kendi kendine çoğalan özel kum koruma altına alındı. Karar gereği kumda yatarak güneşlenme, üzerinde yürüme ve alıp götürme işlemlerinin yasaklanmasıyla birlikte kumda büyük bir artış oldu. Alınan koruma amaçlı yasak kapsamında plajın girişine Türkçe ve İngilizce olarak “Plajdan hiçbir şekilde kum alınamaz, taşınamaz. Kum alındığının tespiti halinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacaktır” ifadesi yer alan tabela asıldı.

2863 SAYILI YASA NE DİYOR?

Madde 65 – (Değişik: 8/10/2013-6498/3 md.)

Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Buradaki 5 bin güne kadar adli para ceza miktarı ise suçun işlendiği dönemdeki yasalar ne gerektiriyorsa mahkeme tarafından o rakamın 5 bin ile çarpılması yoluyla belirleniyor.

YASAKLAR KUMU ARTIRDI

Kumkurtaranlar nedeniyle 9 yılda kumlarda büyük bir oranda çoğalma olduğu öğrenildi. Kumun kendi kendine çoğalma özelliğinin olmasıyla bu işlemin gerçekleştiği, yine yasaklar sayesinde kumların hatıra amaçlı olarak bile olsa adadan götürülmesinin önlendiği de edinilen bilgiler arasında. Denizden çıkanların kumlarının dökülmesi için duş zorunluluğu var.

BİR DE MİTOLOJİ VAR



Mitolojiye göre, kumsaldaki kumların Kraliçe Kleopatra ile sevgilisi Romalı Komutan Antonius’un adada buluşmaları için Mısır’dan gemilerle getirildiğine, bu nedenle plaja ‘Kleopatra’ adının verildiğine inanılıyor. Uzmanlar ise adanın kuzey kıyısındaki kumların özel biçimde oluşan kalker damlacıkları olduğunu, Ege ve Akdeniz’de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası’nda görüldüğünü belirtiyor. Kleopatra Plajı, altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.