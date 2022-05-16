Selçuklulardan günümüze uzanan tarihi Çeşnigir Köprüsü

Kırıkkale'de tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ziyaretçilerini cezbediyor.

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Tarihi Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Karakeçili ile Köprüköy arasında Kızılırmak Nehri üzerinde yer alıyor.

Kaynaklara göre Çeşnigir Köprüsü Selçuklu Dönemi’ne ait. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 13’üncü yüzyıla ait bir eser olduğu tahmin ediliyor.

1402 yılında Ankara Savaşı’nın yapılacağı alana ilerleyen Timur’un, ordusuyla bu köprüyü kullandığı da söyleniyor.

Çeşnigir Köprüsü, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Mimar Sinan tarafından yeniden yapılmış.

110 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki köprü, kayalık arazide sağlam temeller üzerine oturuyor.

Kızılırmak içinde sağlam bir zemine oturabilmesi için, köprünün orta bölümüne belirgin bir eğim verildiği görülebiliyor.

Ankara’ya Bala yolundan 90 kilometre uzaklıktaki köprünün çevresindeki park ve seyir terası ile kanyon turları bölgeye gidenlerin ilgisini çekiyor.

Giriş ücreti alınan parkın işletmesi bir süre önce polisevine devredilmişti.

(Fotoğraflar: Süfyan Kızılarslan / DepoPhotos)