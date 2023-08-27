Serinlemek isteyen macera tutkunlarının adresi: Göynük Kanyonu

Yüksek sıcaklık ve nemin etkilediği Antalya'da, serinlemek, doğada zaman geçirmek ve macera yaşamak isteyenler, milyonlarca yılda oluştuğu belirtilen Göynük Kanyonu'nu tercih ediyor.

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Kemer ilçesinde Likya Yolu’nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, günlük 1500 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 44, nem oranının ise yüzde 99’a ulaştığı kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, kanyonda zaman geçiriyor.

Girişten itibaren doğanın içinde, masmavi renkli suyuyla dikkati çeken derenin kenarında yürüyen ziyaretçiler, safari araçlarıyla aktivitelere katılacakları kanyona ulaşıyor.



Dünyanın en iyi 10 trekking (yürüyüş) parkuru arasında gösterilen kanyonda yerli ve yabancı turistler, botla veya halatlara tutunarak 800 metre uzunluğundaki kanyondan geçiyor.

Doğayla iç içe olan, bölgenin manzarasını izleyen turistler, yazın sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen akarsuda balıkların arasında yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Bazı bölümlerini yüzerek, yürüyerek ve kayalıklardan tırmanarak zorlu parkurlardan sonra şelaleye ulaşanlar ise gürül gürül akan suyun önünde fotoğraf çektiriyor, suda serinliyor.

Bazıları ise bot turunu tercih ediyor.

Profesyonel rehberler eşliğinde kanyonda doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten çam ağaçlarının üzerinden geçerek zipline (çelik halattan kayma) yapıyor.

“BAZI YERLERDE ÜŞÜDÜK, ELLERİMİZ DONDU”

Almanya’dan tatil için gelen Cengiz Kısır, bir haftadır Kemer’de tatil yaptıklarını, öneri üzerine kanyonu ziyaret ettiklerini söyledi. Çocuklarıyla aktivitelere katıldıklarını belirten Kısır, “Tatil için 17 kişi geldik. Kanyon çok soğuk, memnun kaldık. Görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Adapazarı’ndan gelen Bülent Baç, bölgeye hayran kaldığını vurgulayarak, “Çok mutlu olduk, iyi ki gelmişiz. Yüzerek belirli bir yere gittik, sonrasında kayaların üzerinden geçtik. Burada nem yok, serinlemek için iyi tercih oldu. Bazı yerlerde üşüdük, ellerimiz dondu. Çocuklarım da çok mutlu oldu” diye konuştu.

İstanbul’dan ailesiyle gelen Emrah Aytekin, bir haftalık tatil için geldiklerini ve ilk günü Göynük Kanyonu’nda geçirmek istediklerini anlattı. Bölgeyi beğendiğini dile getiren Aytekin, “Dışarısı yanıyor, sıcakta nefes almak bile zor ama burası serin ve güzel. İlginç bir yer” dedi.

“HER YAŞ GRUBUNA YÖNELİK AKTİVİTELERİMİZ VAR”

Göynük Kanyonu’nun tesis sorumlusu Doğukan Ak, 2009’dan beri her sene kanyonun ziyaretçisinin yüzde 25 civarında arttığını söyledi.

Kanyonun 3 bin dönümlük doğal park olduğuna dikkati çeken Ak, “Gerçekten jeolojik olarak doğa harikası bir yer. Antalya’nın iklimine göre burası vadi olduğundan serin ve esintili, nem düşük. Kanyonda çeşitli aktiviteler sunuyoruz. Etkinliklere katılmak için atletik yapıda olmak gerekmiyor. 7’den 70’e her seviye ve yaş grubuna yönelik aktivitelerimiz var” ifadesini kullandı.

Geçen sene 160 bin civarında olan ziyaretçi sayısının bu yıl 200 bini aşacağını belirten Ak, “Vatandaşımızın yanı sıra Avrupa, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere farklı ülkelerden turistler geliyor. Günlük 1500 civarında ziyaretçi ağırlıyoruz” dedi.

Ak, 250 metrelik halatta zipline yapıldığını, yapımı devam eden, genişliği 1,5 metre olan 150 metrelik asma köprünün tamamlanmasıyla bölgede 1 kilometre kesintisiz zipline yapılabileceğini sözlerine ekledi. (AA)